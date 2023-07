Powołano Fundusz Ochrony Rolnictwa. Przepisy weszły w życie

Od 1 lipca zaczną obowiązywać przepisy ustawy o Funduszu Ochrony Rolnictwa. Producenci rolni będą mogli uzyskać rekompensatę z tytułu utraty przychodów z działalności w przypadku upadłości nabywców produktów rolnych. Funduszem będzie zarządzał KOWR.

fot. Pawel Uchorczak / / Shutterstock

Fundusz będzie stanowić wyodrębniony rachunek bankowy, którym będzie dysponować Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Środki finansowe Funduszu nie będą środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Koszty związane z realizacją przez KOWR zadań związanych z obsługą Funduszu będą pokrywane ze środków Funduszu w ryczałtowej wysokości 2,5 proc. sumy wpłat na Fundusz w danym roku.

Dochodami Funduszu będą: wpłaty dokonywane przez podmioty skupujące, odsetki od środków lokowanych w formie depozytu u ministra finansów oraz środki finansowe odzyskane przez KOWR w wyniku prowadzonych postępowań upadłościowych od podmiotów skupujących, które stały się niewypłacalne, na rzecz Funduszu z tytułu roszczeń po wypłacie producentom rolnym rekompensat.

Do wpłat na Fundusz będą obowiązane podmioty skupujące, będące podatnikami podatku od towarów i usług. Wpłaty będą naliczane w wysokości 0,125 proc. wartości produktów rolnych bez podatku od towarów i usług. Wartość produktów rolnych bez podatku od towarów i usług nabytych od producenta rolnego będzie ustalana na podstawie faktur VAT i faktur VAT RR uwzględnianych w deklaracjach podatkowych.

Pierwsze wpłaty na Fundusz powinny być dokonywane począwszy od II kwartału 2024 r. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2024 r.

Ze środków finansowych Funduszu będą przyznawane i wypłacane rekompensaty producentom rolnym, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty rolne zbyte podmiotowi skupującemu, który stał się niewypłacalny. W bieżącym roku wnioski o przyznanie rekompensaty będzie można składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia, w odniesieniu do podmiotów, które stały sie niewypłacalne w 2022 r.

Stawka rekompensaty będzie określana corocznie, w terminie do 31 maja, w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. Rekompensata będzie przyznawana na wniosek producenta rolnego, w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora oddziału terenowego KOWR w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. W tym roku, minister rolnictwa przekaże dotację celową dla KOWR na wypłatę rekompensat w wysokości do 50 mln zł. (PAP)

