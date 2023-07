Fundacja Rydzyka z mniejszym zyskiem. Znaczny spadek darowizn

Fundacja Lux Veritatis jest chyba najsłynniejszą w Polsce. Zarządza nią prężny biznesmen i jednocześnie zakonnik o. Tadeusz Rydzyk. Niestety 2022 rok nie był dla niego do końca udany - wartość darowizn spadła o ok. 12,5 proc., a zysk spadł poniżej 200 tys. złotych.

Nie jest tajemnicą, że większość dochodów Fundacji Lux Veritatis stanowią darowizny. Ich wartość w 2022 roku spadła o ok. 12,5 proc. rdr i wyniosła 38,46 mln zł wobec 43,97 mln zł w 2021 - informują Wirtualnemedia.pl.

Zmalały również wpływy ze sprzedaży produktów - z 12,06 do 11,51 mln zł. Chodzi tutaj przede wszystkim o TV Trwam. Przychody krajowe, m.in. z produkcji i emisji programów i reklamy telewizyjnej oraz oferowania emisji całej stacji, zmniejszyły się z 11,14 do 10,98 mln zł. Redemptorysta z Torunia więcej zarobił z kolei na sprzedaży produktów takich jak książki oraz płyty DVD i CD - tu przychody wzrosły z 365,5 w 2021 roku do 373.3 tys. zł w 2022.

O 6,5 proc. rdr wzrosły za to wydatki operacyjne do 50,43 mln zł. Najwięcej przeznaczono na usługi obce (spadek rdr z 26,52 do 23,28 mln zł), amortyzację (spadek z 10,83 do 9,99 mln zł) oraz wynagrodzenia (wzrost z 7,86 do 8,81 mln zł).

Spadają zyski, spada oglądalność

W 2022 roku średnia oglądalność minutowa TV Trwam w Polsce wynosiła 24 732 widzów, co stanowi 23 proc. spadek rdr. Był to drugi z rzędu spadkowy rok - wynika z danych Nielsen Audience Measurement.

Ze sprawozdań finansowych fundacji wynika, że w 2022 roku zatrudniała ona 105 osób, czyli o 14 więcej niż w 2021. Średnie wynagrodzenie można szacować na poziomie ok. 5800 złotych miesięcznie (po uwzględnieniu kosztów pracodawcy).

PiS płaci Rydzykowi za transmisję mszy. To spore comiesięczne przelewy "Aby światło prawdy się niosło pod strzechy". Lux Veritatis dostaje od PiS-u co miesiąc przelew 37 tys. zł tytułem: "transmisja na żywo mszy". Fundacja ojca Tadeusza Rydzyka łącznie dostaje pół mln zł rocznie.

Na poziomie operacyjnym rentowność Fundacji Lux Veritatis zmalała z 2,4 mln zł zysku do 214,8 tys. zł straty. Pozostałe wyniki poprawił wzrost wpływów finansowych z 240,3 do 990,4 tys. zł i spadek kosztów finansowych z 1,21 mln do 555,8 tys. zł.

W efekcie mniejszej wartości darowizn i gorszych przychodów TV Trwam zysk netto Fundacji Lux Veritatis wyniósł w 2022 roku zaledwie 197,5 tys. zł w porównaniu z 1,4 mln zł uzyskanymi w 2021 r. Zdecydowano, że zysk netto zostanie przeznaczony na jej działalność statutową fundacji.

