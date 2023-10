Frekwencja z godziny 17 rekordowo wysoka. Nowe dane PKW

Frekwencja w wyborach parlamentarnych na godz. 17 wyniosła 57,54 proc. - poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza.

Na godz. 12 frekwencja wyniosła 22,59 proc. Cztery lata temu, w roku 2019, w wyborach do parlamentu frekwencja na godz. 17 wyniosła 45,94 proc. To także więcej niż o tej porze w ostatnich wyborach prezydenckich, kiedy to zanotowano frekwencję w I turze 48 proc., a w II turze blisko 52 proc.

Polacy w niedzielnym głosowaniu wybierają 460 posłów i 100 senatorów. Do zakończenia głosowania o godz. 21 trwa cisza wyborcza.

Najwyższą frekwencję zanotowano w województwie mazowieckim, a najniższą w opolskim.

Najwyższa frekwencja na godz. 17 została zanotowana w tzw. obwarzanku warszawskim, gdzie wyniosła 63,21 proc. Najniższa frekwencja do tej godziny była w Opolu, gdzie zagłosowało 52,26 proc. uprawnionych.

Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak poinformował, że pod względem okręgów najwyższą frekwencję na godz. 17 zanotowano w okręgu nr 20, czyli tzw. obwarzanku warszawskim - 63,21 proc. Drugie miejsce zajął okręg nr 19, czyli Warszawa, z frekwencją wynoszącą 63,17 proc., a trzecie miejsce okręg nr 39, czyli Poznań, gdzie głos oddało już 62,5 proc. uprawnionych.

Najniższa frekwencja do godz. 17 była w Opolu, w okręgu nr 21, gdzie wyniosła 52,26 proc. Drugi od końca był okręg nr 22, czyli Krosno, z frekwencją 54,41 proc, a trzeci od końca by okręg nr 29, czyli Katowice, gdzie zagłosowało 54,55 proc. wyborców.

W wyborach parlamentarnych do godz. 17 najwyższą frekwencję odnotowano w woj. mazowieckim - 60,77 proc., a najniższą w opolskim - 52,26 proc. Spośród dużych miast najwyższa frekwencja w Warszawie - 63,17 proc., najniższa w Lublinie 53,21 proc. - podali przedstawiciele PKW o 18:30 w niedzielę.

Wśród województw tuż za mazowieckim uplasowało się woj. małopolskie z wynikiem 58,9 proc. i woj. łódzkie z wynikiem 58,58 proc.

Trzy województwa o najniższej frekwencji to województwo opolskie z wynikiem 52,26 proc., warmińsko-mazurskie z wynikiem 54,86 i podkarpackie z wynikiem 55,23 proc.

Przewodniczący PKW odniósł się również do danych nt. frekwencji w największych miastach, stolicach województw. Spośród nich najwyższą frekwencję odnotowano w Warszawie - 63,17 proc. uprawnionych do głosowania. Na drugim miejscu znalazł się Białystok z wynikiem 62,62 proc., a na trzecim Szczecin z wynikiem 62,24 proc. Spośród miast wojewódzkich najniższa frekwencja została odnotowana w Lublinie - 53,21 proc. uprawnionych do głosowania, Gdańsku - 53,42 proc. i Gorzowie Wlkp. - 57,92 proc. uprawnionych do głosowania.

"W stosunku do liczby uprawnionych najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Klwów w powiecie przysuskim w woj. mazowieckim - mianowicie 75,59 proc. W stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w miejscowości Ustroń w powiecie cieszyńskim w woj. śląskim - 32,67 proc." - poinformował również Marciniak.

