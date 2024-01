Frankowcy zyskają wsparcie. Powołano pełnomocnika ds. kredytów frankowych

Powołałem pełnomocnika ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta po to, by się zajął kompleksowo kredytami frankowymi i sporami, które z tego tytułu wynikły, a także pełnomocnika ds. biegłych sądowych – powiedział w piątek minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

fot. helen_g / / Shutterstock

Szef MS mówił na konferencji prasowej w Warszawie o powołanych pełnomocnikach w kontekście wpływu proponowanych przez MS zmian na długość postępowań, które już się toczą.

"Powołałem dziś panią dr Anetę Wiewiórowską na stanowisko pełnomocnika ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta po to, by się zajęła kompleksowo kredytami frankowymi i sporami, które z tego tytułu wynikły. Bo myślę, że jak tutaj spojrzymy na to systemowo, to uda nam się doprowadzić do przyspieszenia postępowań w tej sprawie, a to jest jeden z głównych problemów w sądach warszawskich" - powiedział Bodnar.

Jak zauważył, duża grupa sędziów angażuje się w te sprawy, a jest mniej sędziów, którzy rozpoznawaliby "normalne" sprawy cywilne czy gospodarcze. "Zatem tutaj będziemy starali się punktowo rozwiązywać różne problemy, ale także myśleć o kompleksowych rozwiązaniach dotyczących efektywności postępowań" - zapowiedział szef MS.

Poinformował, że z kolei prof. Tadeusz Tomaszewski został jego pełnomocnikiem ds. biegłych sądowych. Bodnar przypomniał, że postulat uregulowania tej sprawy funkcjonuje w środowisku blisko 15 lat. (PAP)

Autorzy: Wiktoria Nicałek, Andrzej Klim

wni/ klim/ mir/