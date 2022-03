Frankowcy w sądach. Prawo do mieszkania a egzekucja kredytu. Kasacja RPO

Pozwy w sprawach frankowych zalały sądy

W sądach pierwszej instancji jest ok. 70 tys. pozwów w sprawach frankowych, w drugiej instancji - ok. 4 tys. - podał we wtorek Rzecznik Finansowy. Jak podkreślił, część toczących się postępowań frankowych została zawieszona do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy.