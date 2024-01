Frankowcy w sądach. Bank może domagać się waloryzacji po unieważnieniu umowy kredytu? TSUE odpowiada

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-488/23 uznał, że prawo UE stoi na przeszkodzie, aby banki mogły się domagać rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału po unieważnieniu umowy kredytu hipotecznego - wynika z orzeczenia TSUE.

fot. Inked Pixels / / Shutterstock

TSUE w wyroku z 12 stycznia 2024 roku w postępowaniu dotyczącym mBanku podał, że „Artykuł 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 dyrektywy Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich należy interpretować w ten sposób, że: w kontekście uznania za nieważną w całości umowy kredytu hipotecznego zawartej z konsumentem przez instytucję kredytową, a to ze względu na to, że umowa ta zawierała nieuczciwe warunki, bez których nie mogła dalej obowiązywać, przepisy te stoją na przeszkodzie wykładni sądowej prawa państwa członkowskiego, zgodnie z którą instytucja ta ma prawo żądać od tego konsumenta, poza zwrotem kwot kapitału wypłaconego z tytułu wykonania tej umowy oraz ustawowych odsetek za opóźnienie od dnia wezwania do zapłaty, rekompensaty polegającej na sądowej waloryzacji świadczenia wypłaconego kapitału w przypadku istotnej zmiany siły nabywczej danego pieniądza po wypłaceniu tego kapitału rzeczonemu konsumentowi"

Według Wojciecha Bochenka z kancelarii reprezentującej frankowiczów w sporach z bankami postanowienie Trybunału jest jednoznaczne i "rozwiewa wszelkie wątpliwości w zakresie braku możliwości domagania się przez banki dodatkowych roszczeń od kredytobiorców"

"Banki nie mogą domagać się od kredytobiorcy niczego więcej niż zwrot udostępnionego kapitału, chyba że uległ on przedawnieniu, co będzie badane przez sądy krajowe. Warto zaznaczyć, że to już czwarte orzeczenie Trybunału, w którym odmawia on bankom prawa do dodatkowych roszczeń po stwierdzeniu przez sąd nieważności umów kredytowej. W tym zakresie strategia obrana przez banki nie przyniesie pożądanych rezultatów" - powiedział PAP Biznes Wojciech Bochenek z Bochenek, Ciesielski i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.(PAP Biznes)

