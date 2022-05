Frankowcy też skorzystają z wakacji kredytowych? Niewykluczone

fot. helen_g / / Shutterstock

Nowe przepisy, które są obecnie rozpatrywane przez Sejm, przewidują możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy i formalnie dotyczą pożyczek udzielonych w złotówkach. Jednak, jak zauważa Prawo.pl, nie jest do końca jasne, czy wakacje kredytowe będą też miały zastosowanie do kredytów denominowanych bądź indeksowanych do franków.

„Projekt ustawy wskazuje, że wakacje kredytowe dotyczą wszystkich kredytów udzielonych w walucie PLN (art. 77 projektu ustawy). Z uzasadnienia projektu ustawy wynika natomiast, że wakacje kredytowe dotyczą kredytów, które nie są kredytami „walutowymi”. Kredyty indeksowane i denominowane (a takie właśnie były udzielane „frankowiczom”) nie są jednak kredytami „walutowymi”, a tylko kredytami, o których mowa w art. 77 projektu ustawy – są to kredyty udzielane w PLN - mówi, cytowany przez Prawo.pl, radca prawny Radosław Górski. - Kredyty te są po prostu powiązane z kursem walut obcych, ale ich wypłata następowała w PLN. Treść projektu ustawy w jej aktualnym brzmieniu nie pozbawia więc frankowiczów prawa do ustawowych wakacji kredytowych” – uważa mecenas Górski.

„Jedynie kredytobiorcy posiadający kredyty stricte walutowe nie będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych, gdyż ich kredyty były uruchamiane w walucie obcej” – ocenia radca prawny Wojciech Bochenek w wypowiedzi dla serwisu.

Przypomina też, że stanowisko w przedmiocie tego, że kredyty powiązane z kursem franka szwajcarskiego tj. indeksowane/denominowane były kredytami zlotowymi wyrażał w swoich wyrokach Sąd Najwyższy np. w wyroku z dnia 07.11.2019 r. sygn. IV CSK 13/19.

Skierowany w czwartek 26 maja po pierwszym czytaniu do sejmowej komisji finansów projekt przewiduje możliwość zawieszenia spłaty rat kredytów hipotecznych na 8 miesięcy. Kredytobiorcy będą mogli z nich skorzystać w dowolnych dwóch miesiącach trzeciego i czwartego kwartału bieżącego roku oraz po jednym miesiącu w każdym z kwartałów 2023 roku. Z wakacji kredytowych będą mogli skorzystać kredytobiorcy, którzy zawarli umowy przed dniem 1 lipca 2022 r., jeżeli okres kredytowania przypada po upływie 6 miesięcy licząc od wskazanej daty – wyjaśnia Prawo.pl.