Frankowcy kontra banki. ZBP za ustawą wspierającą formułę zawierania ugód

Związek Banków Polskich popiera przyjęcie ustawy regulującej kwestię walutowych kredytów mieszkaniowych, która dookreślałaby warunki rozliczeń pomiędzy bankiem i klientem w przypadku zasądzenia o nieważności umowy kredytowej i wspierała formułę zawierania ugód - poinformował prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewcz.

fot. Vlad Ispas / / Shutterstock

"Chodzi nam o ustawę dookreślającą warunki rozliczeń pomiędzy stronami w przypadku ujawnienia abuzywności i wspierającą formułę zawierania ugód" - powiedział PAP Biznes Pietraszkiewcz.

W połowie lutego rzecznik generalny TSUE wydał opinię, która jest niekorzystna dla sektora bankowego. Jego zdaniem, jeśli unieważnienie umowy kredytowej nastąpiło ze względu na nieuczciwe warunki, to konsumenci mogą dochodzić od banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych. Banki natomiast nie mają analogicznego prawa.

"Rzeczywiście takim punktem wyjścia, dobrym punktem wyjścia, może być to, co zostało zaproponowane przez KNF (…). Wszystkie odpowiedzialne grupy polityczne powinny się pochylić nad tym i przyjąć rozwiązanie po prostu przecinające ten węzeł. (…) Na tym etapie nie chcemy tego szczegółowo komentować, dlatego że to wymaga systemowego, spokojnego podejścia" – powiedział na konferencji Pietraszkiewicz.

"Będziemy się za tym opowiadać, że jeśli powstaje jakakolwiek ugoda czy też orzeczenie, to żeby to było zbliżone do rozliczenia do kredytobiorców złotowych i żeby żadna grupa nie była w tych warunkach uprzywilejowana" – dodał.(PAP Biznes)

