Frank umocnił się wobec euro. Prezes Glapiński bez wpływu na złotego

Czwartkowa konferencja prezesa NBP Adama Glapińskiego nie przyniosła większych zmian na rynku złotego. Globalnie frank umocnił się względem euro. Osłabiły się za to oczekiwania na 50-punktową podwyżkę stóp procentowych w Rezerwie Federalnych.

Prezes Glapiński nie powiedział w czwartek niczego nowego. Aczkolwiek jego odważna sugestia obniżenia stóp procentowych w okolicach wyborów parlamentarnych raczej nie przysłuży się dobrze złotemu. Tym bardziej, że według projekcji NBP inflacja CPI ma przekraczać 2,5-procentowy cel inflacyjny przynajmniej do końca 2025 roku.

W piątek o 10:11 kurs euro wynosił 4,6848 zł i pozostawał bez większych zmian względem wartości z czwartkowego wieczoru. W długim okresie na parze euro-złoty nadal obowiązuje rozpoczęty trzy lata temu trend wzrostowy. Patrząc w średnim terminie, od listopada tkwimy w trendzie bocznym, w ramach którego kurs euro porusza się w przedziale 4,60-4,80 zł.

Globalnie na rynkach finansowych tematem numer jeden stały się problemy mniejszych banków w Stanach Zjednoczonych. W czwartek akcje kalifornijskiego Silicon Valley Bank zostały przeceniono o 60% (!). Na rynku od razu pojawiły się obawy, że sprawa może mieć charakter systemowy. Niektórym przypomniały się nawet wydarzenia z lat 2007-2008, które doprowadziły do największego kryzysu finansowego od czasów Wielkiej Depresji z lat 30-tych XX wieku.

Nie ma jednak tego złego, co by na dobre nie wyszło (przynajmniej niektórym). Kłopoty SVB doprowadziły do ograniczenia oczekiwań względem przyszłych podwyżek stóp procentowych w Rezerwie Federalnej. Doszło też do silnego spadku rentowności (tj. wzrostu cen) obligacji rządu USA. Spadek rynkowych stóp procentowych w Ameryce to potencjalnie dobra wiadomość dla aktywów z rynków wschodzących, w tym także dla polskiego złotego.

To najprawdopodobniej doniesienia z Kalifornii wywołały wzrost zapotrzebowania na bezpieczne aktywa, co wzmocniło franka szwajcarskiego względem euro. Kurs EUR/CHF obniżył się do najniższego poziomu od początku stycznia. Na polskim rynku przekładało się to na wzrost notowań franka do przeszło 4,76 zł. Ale o poranku kurs CHF/PLN zdołał obniżyć się do 4,7547 zł.

Bez większych zmian pozostawała sytuacja na najważniejszej parze walutowej świata. Kurs EUR/USD zbliżył się do poziomu 1,06, co u nas oznaczało dolara po 4,4220 zł. A więc o pół grosza tańszego niż dzień wcześniej.