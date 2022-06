Frank najtańszy od wybuchu wojny. Euro poniżej 4,60 zł

fot. marekusz / / Shutterstock

Notowania franka szwajcarskiego w relacji do złotego spadły do najniższego poziomu od wybuchu wojny na Ukrainie. Bez większych zmian pozostał za to kurs euro, który od przeszło tygodnia utrzymuje się poniżej 4,60 zł.

We wtorek o 9:22 kurs euro kształtował się na poziomie 4,5900 zł i był o blisko grosz wyższy niż dzień wcześniej. Od końcówki maja kurs EUR/PLN utrzymuje się poniżej poziomu 4,60 zł, który przez poprzednie dwa miesiące wyznaczał dolne ograniczenie trendu bocznego (w przedziale 4,60-4,72 zł).

- W tym tygodniu spodziewamy się kolejnych prób wyłamania pary EUR/PLN poniżej 4,57. Oczekujemy, że RPP podniesie w środę stopy o 100 pb, czyli więcej niż wycenia rynek (75 pb). Naszym zdaniem pozwoli to dla kursu EUR/PLN skutecznie przełamać ww. wsparcie i dotrzeć nawet poniżej 4,55 - napisali w raporcie ekonomiści ING Banku Śląskiego.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

W dół poszły za to notowania franka szwajcarskiego, który we wtorek rano wyceniany był na 4,4104 zł. Nad ranem helwecka waluta kosztowała nawet 4,4023 zł i był to najniższy kurs od 23 lutego.

Wyjątkowy konkurs inwestycyjny Jesteś inwestorem? Weź udział w wyjątkowym konkursie organizowanym przez Dom Maklerski Banku BPS S.A., który odbędzie się w dniach 30 maja - 8 lipca. Uczestnicy będą mieli możliwość zainwestowania kwoty od 2 do 20 tys. zł na realnym rachunku maklerskim. Na zwycięzców czekają nagrody pieniężne w postaci wielokrotności wypracowanego zysku — do 30 tys. zł, a także preferencyjne stawki prowizji maklerskich w DM BPS. Dowiedz się więcej na temat konkursu, a także Domu Maklerskiego Banku BPS S.A., jednego z liderów na rynku prowizji internetowych. Bankier.pl jest patronem medialnym konkursu.

Dolar amerykański kosztował 4,2927 zł, a więc podobnie jak w poniedziałek wieczorem. Za funta brytyjskiego płacono 5,3564 zł, o grosz mniej niż dzień wcześniej.

KK