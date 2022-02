Frank najtańszy od października. Kurs euro znów bliżej 4,50 zł

fot. Wara1982 / / Shutterstock

Złoty umacniał się w oczekiwaniu na dzisiejszy komunikat Rady Polityki Pieniężnej. Z kolei osłabienie franka wobec euro sprawiło, że helwecka waluta jest u nas najtańsza od przeszło trzech miesięcy.

Oczekiwania co do lutowej decyzji RPP są mocno zróżnicowane. Niby rynkowy konsensu zakłada podwyżkę o 50 pb., ale wielu analityków nie wyklucza ruchu o 75 pb., a niektórzy nawet 100 pb. Jaki by on nie był, stopy w NBP i tak pozostaną bardzo odległe zarówno od bieżącej (podchodzącej pod 10%), jak i oczekiwanej (5-7%) inflacji CPI w najbliższych kwartałach. Dokładna godzina publikacji komunikatu nie jest znana – RPP ujawnia wyniki posiedzenia według własnego uznania.

Mimo wszystko spekulacje na istotny wzrost stóp procentowych w Polsce (rynek oczekuje poziomu ok. 4% w perspektywie kolejnych 6-9 miesięcy) od kilku tygodni wspierają notowania złotego. Tym bardziej że sam prezes Adam Glapiński przyznał, że życzyłby sobie mocniejszego złotego, bo wsparłoby to walkę z niedopuszczalnie wysoką inflacją CPI.

We wtorek o 9:50 kurs euro wynosił 4,5229 zł, a więc nieznacznie niżej niż na zakończeniu poniedziałkowych notowań. Wczoraj notowania wspólnotowej waluty obniżyły się o blisko trzy grosze. W dalszym ciągu wyzwaniem pozostaje przełamanie poziomu 4,50 zł. Jest to wsparcie wyznaczane przez zeszłoroczne minima z czerwca, lipca oraz września. Co więcej, zejście poniżej tego poziomu sugerowałoby wyłamanie się kursu euro z trendu wzrostowego rozpoczętego w marcu 2020.

Tymczasem w ostatnich dniach doszło do dość dynamicznego osłabienia się franka szwajcarskiego względem euro. Kurs EUR/CHF wzrósł z niespełna 1,04 do 1,06, po czym zawrócił w stronę 1,05. Niemniej jednak wolta na parze euro-frank w połączeniu z umocnieniem złotego wobec euro sprawiła, że kurs helweckiej waluty na polskim rynku zszedł poniżej 4,30 zł i w poniedziałek osiągnął najniższy poziom od 21 października.

Wciąż poniżej 4 zł pozostają notowania dolara amerykańskiego. We wtorek rano za amerykańską walutę płacono niespełna 3,97 zł, czyli o grosz wyżej niż dzień wcześniej. Dolarowi pomogły piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, które wzbudziły oczekiwania na mocniejszy ruch ze strony Rezerwy Federalnej. Mówi się nawet, że oczekiwana na marzec pierwsza w cyklu podwyżka stopy funduszy federalnych może wynieść 50 pb., a nie 25 pb.

KK