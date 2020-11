Frank i euro znowu w górę. Kurs euro poniżej 4,50 zł

fot. Daniele Mezzadri / Shutterstock

Poniedziałkowy poranek przynosi umiarkowane wzrosty notowań euro i franka szwajcarskiego. Choć złoty w ostatnich dniach nieco osłabł, to kurs euro nadal utrzymuje się poniżej 4,50 zł.

Końcówka ubiegłego tygodnia stała pod znakiem delikatnego osłabienia złotego i wzrostu kursu euro z niespełna 4,46 zł do przeszło 4,49 zł w piątek wczesnym popołudniem. Niemniej jednak oznacza to, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z konsolidacją w przedziale 4,45-4,51 zł.

W poniedziałek o 9:25 kurs euro kształtował się na poziomie 4,4808 zł i był o blisko grosz wyższy niż przed weekendem.

O blisko 2 grosze w górę poszły notowania franka szwajcarskiego, w poniedziałek rano wycenianego na blisko 4,15 zł. Dolar amerykański kosztował 3,7448 zł, nieznacznie więcej niż w piątek wieczorem. Kurs funta brytyjskiego podnosił się po piątkowych spadkach, wciąż jednak utrzymując się poniżej 5 zł.

KK