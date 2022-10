Franczyzowe koło zamachowe CD Projektu wspiera kurs. Gra, serial, a teraz książka o Night City

/ www.cyberpunk.net

CD Projekt ogłosił datę publikacji powieści "Cyberpunk 2077: No Coincidence", której akcja będzie się toczyć w Night City. Franczyzowe koło zamachowe to także, komiksy, zabawki i przede wszystkim seriale.

Książka autorstwa Rafała Kosika ukaże się w sierpniu 2023 r., podały wydawnictwo Orbit oraz CD Projekt RED. Zostanie wydana jednocześnie przez amerykański i brytyjski odział wydawnictwa, które specjalizuje się w literaturze fantastycznej.

Autor zadebiutował opowiadaniem „Pokoje przechodnie” opublikowanym we wrześniu 2001 r. Napisał również nagradzane powieści „Vertical” czy „Kameleon”.

„Uniwersum 'Cyberpunk 2077′ jest pełne pamiętnych historii, które sprawiają, że ludzkie serca biją szybciej. Dzięki tej powieści jesteśmy dumni i podekscytowani, że fani będą mieli kolejną wspaniałą okazję, aby zanurkować głębiej i zbadać, co Night City ma do zaoferowania” – powiedział Jan Rosner, business development director w CD Projekcie, cytowany w komunikacie.

Spółka mocno stawia na działania marketingowe promujące ich dotychczasowe tytuły gier. To jeden z głównych elementów ogłoszonej w pierwszym tygodniu października aktualizacji strategii spółki. Franczyzowe koło zamachowe ma zwiększać zasięgi gier i budować większą bazę odbiorców za pomocą filmów, seriali, książek, komiksów, gier mobilnych czy po prostu gadżetów związanych z ich tytułami.

W ostatnim czasie na platformie Netflix pojawił się serial „Cyberpunk: Edgerunners” współprodukowany przez studio CD Projekt, widzowie mają za sobą już dwa sezony serialu Wiedźmin, a premiera trzeciego została już zapowiedziana. W sierpniu, przy współpracy z Mattel i Porsche pokazano pierwszy cyberpunkowy model samochodu z serii Hot Whelels.

W przygotowaniu jest gra planszowa robiona we współpracy z CMON po tytułem „Cyberpunk 2077: Gangs of Night City”, która w czerwcu w błyskawicznym tempie zebrała potrzebne środki na Kickstarterze. Natomiast wspólnie z Dark Horse Comics wydano dziesiątki komiksów inspirowanych Cyberpunkiem.

Koło zamachowe wydaje się dobrze naoliwione i działa tak jak oczekuje tego zarząd spółki. „Można powiedzieć, że gry są słońcem naszego franczyzowego układu słonecznego. W tym roku wykonaliśmy ogromny krok w związku z budowaniem bazy fanów Cyberpunk 2077” – powiedział w materiale wideo do akcjonariuszy Jeremiah Cohn, członek Zarządu i Chief Marketing Officer w CD Projekcie. Jeremiah Cohn, członek Zarządu i Chief Marketing Officer

„W przypadku telewizji i filmu, nasza współpraca z Netfliksem i Studio przy serialu „Cyberpunk: Edgerunners” okazał się sukcesem, ale to dopiero początek.” – dodał.

CD Projekt obchodzi w tym roku 20-lecie istnienia, a jednym z ostatnich wydarzeń wpisujących się ich obchody będzie koncert muzyki symfonicznej wykonywanej przez Orchestra Giovanile Italiana pod batutą Eimear Noone — pierwszej kobiety, która dyrygowała orkiestrą podczas rozdania Oscarów. Wydarzenie będzie miało miejsce podczas Lucca Comics & Games 2022 odbywającego się we włoskiej Toskanii festiwalu sympatyków gier, e-sportu i cosplay.

Marketingowe sukcesy spółki szybko przełożyły się na giełdowy kursu CD Projektu, który od wrześniowego minimum bessy do wtorkowego zamknięcia z 11 października, wzrósł o ponad 57 proc., nawet mimo fatalnego sentymentu do rynków akcji we wrześniu.

Paliwa do wzrostów dodają perspektywy spółki zarysowane podczas aktualizacji strategii na najbliższe lata. To m.in. kolejne trzy projekty z uniwersum „Wiedźmina” i jeden dotyczący „Cyberpunka 2077” oraz zupełnie nowe IP, jakim jest „Projekt Hadar”. Wygląda na to, że franczyzowe koło zamachowe może się kręcić jeszcze mocniej.