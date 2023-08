Francuzów będzie coraz mniej. To imigranci będą odpowiadać za większość wzrostu populacji kraju

Ukraina na skraju katastrofy demograficznej. To może utrudnić powojenną odbudowę kraju Jak podaje UNHCR, tylko w ciągu roku rosyjskiej inwazji na Ukrainę ok. 13 mln ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a w całej Europie przebywa ok. 8 mln ukraińskich uchodźców. Trwająca...