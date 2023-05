Francuzi znów wychodzą na ulicę. W pierwszomajowych manifestacjach może wziać udział 1,5 mln osób

Podwyższenie wieku emerytalnego we Francji. Macron podał termin wejścia reformy w życie. "To konieczne" Reforma emerytalna będzie wchodzić w życie stopniowo od jesieni – zapowiedział prezydent Francji Emmanuel Macron w poniedziałek w telewizyjnym orędziu do narodu. Prezydent przyznał, że rozumie obawy i sprzeciw obywateli, jednak z powodu wzrostu liczby emerytów podwyższenie wieku emerytalnego jest konieczne.