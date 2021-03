Francuzi zastosują innowacyjne leczenie Covid-19

fot. Alexis Sciard / Reuters

Minister zdrowia Francji Olivier Veran poinformował w czwartek, że pacjentom z Covid-19 w ciężkim stanie oraz pacjentom z grupy ryzyka będą oferowane „innowacyjne metody leczenia” przeciwciałami monoklonowymi.

„Jeśli jesteś narażony na poważne ryzyko, z poważnymi objawami lub bez, możemy ci teraz zaoferować innowacyjne metody leczenia. Te terapie, zwane przeciwciałami monoklonowymi, jak wykazały badania, pomagają uniknąć powikłań” – poinformował Veran.

W ciągu ostatniej doby zakażenie koronawirusem potwierdzono we Francji u 34 998 osób, w szpitalach zmarło 268 chorych. Tym samym całkowita liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 91 705 – poinformowała w czwartek Agencja Zdrowia Publicznego (SPF).

Do szpitali przyjęto 1 661 chorych, 382 na oddziały intensywnej terapii. Liczba pacjentów hospitalizowanych wzrosła o 75 do 25 389. Na oddziałach intensywnej terapii obecnie leczonych jest 4 246 chorych.

Odsetek testów na koronawirusa z wynikiem pozytywnym wzrósł z 7,5 proc. do 7,7 proc.

Od początku kampanii szczepień we Francji wykonano ogółem 8 142 266 szczepień. Pierwszą dawką zaszczepiono 5 748 698 osób (czyli 8,6 proc. populacji i 10,9 proc. dorosłych), a 2 393 568 również drugą (3,6 proc. populacji i 4,6 proc. dorosłych).

Minionej doby wykonano łącznie 207 702 szczepienia, z czego 163 161 pierwszą dawką, a 44 541 drugą – podało ministerstwo zdrowia.

Premier Jean Castex podtrzymał w czwartek obietnicę rządu dotyczącą zaszczepienia 30 mln obywateli do połowy czerwca.

„Dzięki dostawom, które dotrą, osiągniemy cele, które sobie wyznaczyliśmy. Chcemy zaszczepić do połowy kwietnia co najmniej 10 mln ludzi, czyli wszystkich chętnych wymagających szczególnej opieki medycznej, kwalifikujących się do szczepienia oraz wszystkich w wieku powyżej 75 lat, a wśród osób powyżej 50. roku życia tych, u których występuje czynnik ryzyka" - poinformował premier.

"Następnie chcemy zaszczepić do połowy maja co najmniej 20 mln ludzi lub całą populację chętnych powyżej 50. roku życia. W kolejnym etapie chcemy zaszczepić do połowy czerwca 30 mln osób" - dodał Castex.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

ksta/ fit/ kib/