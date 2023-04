Francuzi spędzają na emeryturze 23,5 roku, otrzymując trzy czwarte wynagrodzenia

"My budujemy, oni zamykają". Francja zarzuca Niemcom błąd ws. elektrowni jądrowych 6, a może nawet 14 reaktorów EPR 2 powstanie niebawem we Francji za około 60 mld euro. To da zatrudnienie dziesiątkom tysięcy pracowników. Francuskie media wytykają Niemcom fakt, że zamykają one swoje, pisząc, że "popełniają błąd".