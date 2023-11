Francuzi chcą zaostrzenia prawa imigracyjnego

CV only in English? Francja pozywa Komisję Europejską za język angielski Brytyjczycy kontynuują 1000 lat denerwowania Francuzów nawet po Brexicie przez... swój język. Paryż uważa, że Unia Europejska preferuję języka angielski m.in. podczas zatrudniania nowych pracowników. I pozywa Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości UE za dyskryminację nieanglojęzycznych kandydatów i naruszanie traktatów UE.