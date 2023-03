Rząd przyjmie przepisy bez głosowania w Zgromadzeniu Narodowym

Związki zawodowe we Francji nadal walczą. Nowy tydzień protestów przeciwko reformie emerytalnej Francuska konfederacja związkowa CGT wezwała w poniedziałek do trzydniowego wstrzymania pracy we francuskich portach w celu walki z rządowym projektem reformy emerytalnej, która podwyższa wiek emerytalny z 62 do 64 lat.