Francuski rząd przyjął budżet z pominięciem parlamentu

Wzajemne oskarżenia o wzrost napięcia na Półwyspie Koreańskim

Korea Południowa ostro skrytykowala w środę wystrzelenie przez Koreę Północną ok. 250 pocisków artyleryjskich do morza i zażądała "natychmiastowego przerwania prowokacyjnych akcji". W odpowiedzi Pjongjang oświadczył, że była to odpowiedź na "wrogie manewry" i zażądał również ich przerwania.