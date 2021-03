Francuska firma farmaceutyczna winna śmierci setek osób, które zażywały lek Mediator na odchudzanie

fot. fizkes / Shutterstock

Paryski sąd w poniedziałek uznał firmę Laboratoires Servier za winną zabójstw i wprowadzania w błąd w sprawie przepisywanego na odchudzanie leku Mediator oraz skazał ją na 2,7 mln euro grzywny. Lek przyczynił się do śmierci setek osób, poszkodowani żądają setek mln euro odszkodowań.

Opracowany jako lek przeciwko cukrzycy Mediator był przepisywany później jako środek na pohamowanie apetytu. We Francji Mediator został wycofany z użycia w 2009 roku, po dekadzie od czasu, gdy zaczęto zgłaszać związane z nim niebezpieczne skutki uboczne. Lek był na rynku przez 33 lata, używało go 5 mln osób. Francuskie ministerstwo zdrowia ocenia, że z powodu problemów z zastawkami serca wywołanych przez preparat zmarło co najmniej 500 osób.

"Pomimo wieloletniej świadomości ryzyka nigdy nie podjęto znaczących działań, przez co celowo wprowadzano w błąd (konsumentów leku - PAP)" - podkreśliła sędzia Sylvie Daunis, odczytując sentencję wyroku przeciwko firmie.

Laboratoires Servier zostało uznane w sądzie karnym za winne zabójstw, wyrządzenia obrażeń ciała oraz poważnego celowego wprowadzania w błąd. Jedyny żyjący członek zarządu firmy oskarżony o udział w oszustwie, Jean-Philippe Seta, został skazany na cztery lata więzienia w zawieszeniu.

Koncern farmaceutyczny ma zapłacić 2,7 mln euro grzywny. Karę 303 tys. euro nałożono na Krajową Agencję Bezpieczeństwa Leków (ANSM) za "poważne zaniechania w prowadzeniu swojej misji polityki zdrowotnej".

Jak informuje agencja AFP, cywilne roszczenia 6,5 tys. poszkodowanych w tej sprawie opiewają na miliard euro, w tym ponad 450 mln euro, których domagają się kasy chorych refundujące zakup Mediatora. Koncern już wypłacił odszkodowania części ofiar leku lub ich rodzinom.

To jeden z największych skandali medycznych w historii Francji - komentują agencje. Jak pisze Associated Press, między 1997 a 2004 rokiem koncern wycofał lek z rynku szwajcarskiego, hiszpańskiego i włoskiego po wątpliwościach dotyczących efektów ubocznych formułowanych przez władze medyczne tych państw.

Skomplikowany proces toczył się od września 2019 r. do lipca 2020 r., pracowało przy nim blisko 400 prawników. Adwokaci Laboratoires Servier wnosili o uniewinnienie, argumentując, że firma nie była świadoma ryzyka związanego z przyjmowaniem preparatu i nigdy nie uważała go za lek na odchudzanie.

