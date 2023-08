Francja zawiesza pomoc finansową dla Burkina Faso. Powodem pucz w Nigrze

Wojskowy zamach stanu w Nigrze ma szerokie reperkusje w regionie. Francja podjęła decyzję o zawieszeniu „do odwołania wszystkich działań związanych z pomocą rozwojową i wsparciem budżetowym” w Burkina Faso z powodu poparcia tego kraju dla puczystów, którzy przejęli władzę w Nigrze.

fot. VINCENT BADO / / FORUM

Burkina Faso podobnie, jak Mali popiera puczystów, którzy przejęli władzę w Nigrze. Francja zaś wspiera kraje ECOWAS w ich wysiłkach na rzecz przywrócenia prezydenta Mohameda Bazouma, przetrzymywanego w więzieniu od próby puczu 26 lipca. MSZ Francji poinformowało o swojej decyzji w niedzielę wieczorem.

Projekty francuskiej pomocy rozwojowej na rzecz Burkina Faso wynoszą 482 mln euro, a pomoc budżetowa zaplanowana na 2022 r. to 13 mln – podało MSZ.

Stosunki między Francją a Burkiną Faso pogorszyły się od czasu dojścia do władzy kapitana Ibrahima Traore w zamachu stanu we wrześniu 2022 roku. W styczniu kraj ten zażądał wycofania w ciągu miesiąca francuskich sił z Burkina Faso. Francja nie zawiesiła wówczas ani pomocy rozwojowej, ani pomocy budżetowej, jak to zrobiła w przypadku Mali.

Inaczej stało się w przypadku Nigru, gdzie trzy dni po zamachu stanu Paryż zawiesił wszelkie działania w zakresie pomocy rozwojowej i wsparcia budżetowego. (PAP)

