Francja wycofała ze sprzedaży iPhone'a 12. Inne kraje zrobią podobnie?

Nowy iPhone 15 ma być droższy. Dziś premiera telefonu Apple'a Nowy iPhone 15 ujrzy światło dzienne we wtorek 12 września. Według informacji „Forbesa” podwyżka cen dotknie wersje Pro i Pro Max. Urządzenia trafią do sprzedaży 22 września. Co użytkownicy otrzymają w zamian?