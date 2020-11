Francja wprowadza podatek od cyfrowych gigantów

Szefowa KE: Ostateczny termin na porozumienie ws. podatku cyfrowego to połowa 2021 r.

Połowa przyszłego roku to ostateczny termin na globalne porozumienie ws. podatku cyfrowego - oświadczyła we wtorek szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jeśli go nie będzie lub będzie niewystarczające, UE wprowadzi własne przepisy - zapowiedziała.