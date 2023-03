Francja walczy z uporczywym telemarketingiem. Połączenia zakazane w wieczory i weekendy

We Francji zaczęły obowiązywać ograniczenia w wykonywaniu połączeń telefonicznych przez telemarketerów. Od 1 marca reklamy telefoniczne dozwolone są jedynie w wyznaczonych godzinach.

/ Shutterstock

Połączenia reklamujące produkty i usługi telemarketerzy mogą wykonywać jedynie w godzinach 10:00-13:00 i 14:00-20:00, a w weekendy i dni wolne od pracy telemarketing będzie całkowicie zakazany.

Telemarketer będzie mógł wykonać połączenie do tej samej osoby maksymalnie cztery razy na miesiąc. Limit ten nie będzie obowiązywał jedynie w przypadku, gdy odbiorca wyrazi zgodę na częstsze telefony. W przypadku każdej odmowy rozmowy telefonicznej z telemarketerem nie będzie on mógł dzwonić do danej osoby przez 60 dni.

Niezastosowanie się do tych ograniczeń ma skutkować karą w wysokości do 75 000 euro w przypadku osoby fizycznej i do 375 000 euro w przypadku naruszenia nowego prawa przez firmy.

Z Paryża Julia Mistewicz