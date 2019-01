Francja udzieli Irakowi 1 mld euro pożyczki

Francja udzieli Irakowi pożyczki w wys. 1 mld euro na odbudowę kraju po walce z Państwem Islamskim (IS) - pisze w poniedziałek agencja Reutera. Przebywający z wizytą w Iraku szef MSZ Francji Jean-Yves Le Drian podkreślił, że wojna z IS jeszcze się nie skończyła.

Minister zaznaczył, że wycofywanie wojsk przez USA z Syrii "zrodziło pytania". Zaznaczył, że IS nie zostało jeszcze całkowicie pokonane w Syrii oraz że dżihadyści grożą powrotem do Iraku.

Le Drian swoją dwudniową wizytę w tym kraju rozpoczął spotkaniem z premierem Adel Abd al-Mahdim; rozmawiał także ze swoim odpowiednikiem Muhammadem Alim al-Hakimem.

Informując o pożyczce na odbudowę, jakiej Irakowi ma udzielić Francja, agencja Reutera zwraca uwagę, że Bagdad sygnalizował możliwość większego militarnego zaangażowana przeciw IS w sąsiedniej Syrii.

W poniedziałek w Bagdadzie przebywał również minister spraw zagranicznych Iranu Mohammad Dżawad Zarif oraz - po raz pierwszy od 2008 roku - król Jordanii Abdullah II. Monarcha został powitany na lotnisku w Bagdadzie przez irackiego prezydenta Barhama Saliha, a następnie udał się na spotkanie z premierem al-Mahdim. Celem wizyty jest wzmocnienie współpracy dwustronnej.

Plan wycofania sił USA w liczbie około 2 tys. żołnierzy z północno-wschodniej Syrii, gdzie amerykańskie oddziały walczyły z dżihadystami z Państwa Islamskiego, ogłosił nieoczekiwanie 19 grudnia prezydent USA Donald Trump. Zaniepokojenie decyzją wyrazili sojusznicy USA w walce z IS - Francja, Wielka Brytania i Niemcy, a szef Pentagonu James Mattis i specjalny przedstawiciel prezydenta USA w międzynarodowej koalicji do walki z IS Brett McGurk podali się do dymisji.

Od wtorku podróż po krajach Bliskiego Wschodu odbywał sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Był w Jordanii, Iraku, Egipcie, Bahrajnie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Arabii Saudyjskiej, gdzie rozmawiał głównie o wycofaniu amerykańskich wojsk z Syrii, o konflikcie w Jemenie i o przeciwdziałaniu wpływom Iranu na Bliskim Wschodzie. (PAP)

