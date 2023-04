Francja jest osamotniona w blokowaniu finansowania przez UE amunicji dla Ukrainy

Drób, jajka, artykuły mleczne. Premier zapowiada wniosek do KE o weryfikację naruszenia rynku Złożymy szybko wniosek (do KE - PAP) z prośbą o weryfikację naruszenia rynku w kilku obszarach, takich jak drób, jajka, artykuły mleczne - wskazał w piątek premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do towarów rolnych z Ukrainy.