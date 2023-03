Francja coraz bliżej podniesienia wieku emerytalnego. Senat zagłosował za

Protesty we Francji. Starcia demonstrantów z policją w Paryżu

We Francji trwa kolejna, szósta już fala protestów i strajków przeciwko rządowemu projektowi reformy emerytalnej, który zakłada podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. We wtorek rano związkowcy zablokowali m.in. transporty paliwa z rafinerii. W Paryżu doszło do starć z policją, która i w innych miastach użyła gazu łzawiącego i armatek wodnych.