Francja chce zredukować emisję gazów cieplarnianych o 50 proc. do 2030 r.

Premier Elisabeth Borne przedstawiła w poniedziałek rozszerzony plan redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. Do tej pory Francja dążyła do 40 proc. redukcji emisji do 2030 r, teraz będzie to redukcja o 50 proc. zgodnie z nowym celem ustalonym przez Unię Europejską.

fot. BalkansCat / / Shutterstock

„Połowa wysiłku redukcji gazów cieplarnianych spadnie na firmy, zwłaszcza duże, jedna czwarta na państwo, jedna czwarta na gospodarstwa domowe” – zapowiedziała Borne podczas konferencji w Krajowej Radzie ds. Transformacji Ekologicznej (CNTE).

"Transport, główne źródło emisji we Francji oraz mieszkalnictwo mają najwięcej do zrobienia" – stwierdziła premier Borne, która zapowiedziała koniec silników termicznych w nowych samochodach od 2035 r. Środek ten "wymaga zainstalowania terminali elektrycznych na całym terytorium i udostępnienia pojazdów elektrycznych wszystkim" - zadeklarowała szefowa rządu.

Z Paryża Katarzyna Stańko