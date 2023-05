Były prezydent Francji skazany za korupcję i handel wpływami w aferze podsłuchowej

Elon Musk: Tesla dokona znaczących inwestycji we Francji Szef firmy Tesla Elon Musk, który przyjechał do Francji, by wziąć udział w Wersalu w dorocznej konferencji inwestorów "Choose France" (Wybierz Francję), powiedział w poniedziałek, że jest przekonany, iż Tesla dokona w tym kraju "znaczących inwestycji".