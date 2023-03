Protesty we Francji. Zablokowano transporty paliwa ze wszystkich rafinerii

We Francji trwa kolejna, szósta już fala protestów i strajków przeciwko rządowemu projektowi reformy emerytalnej, który zakłada podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. We wtorek rano związkowcy zablokowali m.in. transporty paliwa z rafinerii. Problemów należy się spodziewać również w transporcie.

fot. STEPHANE MAHE / / FORUM

Przedstawiciele koalicji związków zawodowych, które przewodzą strajkom i demonstracjom, zapowiadają „rzucenie francuskiej gospodarki na kolana”.

„Myślę, że na ulice wyjdą dziś 2 miliony osób” – powiedział we wtorek rano na antenie RTL France Frederic Souillot, sekretarz generalny konfederacji związkowej Force Ouvriere. „Będziemy protestować aż do wycofania reformy” – dodał.

Konfederacja związkowa CGT ogłosiła we wtorek rano zablokowanie transportów paliwa ze wszystkich rafinerii we Francji. Jak podaje „Le Figaro”, dojazd do strefy przemysłowej w Hawrze w północnej Francji, gdzie znajduje się największa we Francji rafineria TotalEnergies, został zablokowany przed godziną 6 rano.

Protestować będą również przedstawiciele innych sektorów, w tym pracownicy portów oraz nauczyciele. Związek zawodowy szkół podstawowych spodziewa się, że strajkować będzie ponad 60 proc. nauczycieli, a kilka tysięcy szkół będzie we wtorek zamkniętych.

Problemy spodziewane są również w transporcie. W czwartek francuski urząd lotnictwa cywilnego (DGAC) zwrócił się do linii lotniczych o odwołanie części lotów we wtorek i środę w związku z ogłoszeniem ogólnokrajowego strajku przez związki zawodowe.

Zakłócony będzie też ruch paryskiego metra oraz pociągów w całym kraju. Pracownicy zarówno francuskiego państwowego przewoźnika kolejowego (SNCF), jak i zarządcy komunikacji w stolicy (RATP) planują wziąć udział w strajku odnawialnym.

Władze szacują, że we wtorek może wyjść na ulice nawet 1,4 mln ludzi. Protesty i strajki mają być również kontynuowane w środę, w międzynarodowy dzień kobiet.

Głównym założeniem rządowego projektu reformy, popieranej przez prezydenta Emmanuela Macrona, jest podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Projekt jest obecnie przedmiotem obrad w Senacie, izbie wyższej francuskiego parlamentu. (PAP)

mrf/ adj/