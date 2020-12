Fotowoltaika w leasingu. Nawet do 250 tys. zł dla przedsiębiorcy

fot. olegzlotov / Shutterstock

Do 250 tys. zł netto na nowe instalacje fotowoltaiczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy sfinansują leasingiem zakup i montaż paneli słonecznych. Maksymalny okres umowy to 8 lat, wynika z analizy Bankier.pl.

Przedsiębiorcy, którzy planują zakup i instalację mikroinstalacji fotowoltaicznych, mogą liczyć na leasing. Instytucje maksymalnie oferują finansowanie przedmiotu leasingu do 250 tys. zł netto na okres 8 lat. Klienci firmowi skorzystają również z promocji.

PKO Leasing – promocja „Zielona energia na 101 proc.”

W PKO Leasing klienci mogą skorzystać z leasingu na fotowoltaikę w standardowej ofercie, maksymalnie na okres 72 miesięcy. Instytucja udziela leasingu na nowe urządzenia do 250 tys. zł bez konieczności dostarczania dokumentów finansowych, w tzw. uproszczonej wersji. Minimalna opłata wstępna wynosi od 10 proc. wartości urządzeń. PKO Leasing podkreśla, że w ramach oferty finansuje zarówno zakup paneli słonecznych, jak i koszty instalacji.

Klienci muszą wykupić ubezpieczenie instalacji fotowoltaiki, aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi wydatkami związanymi z uszkodzeniem sprzętu. Polisa obejmuje m.in. skutki szkód w instalacji spowodowanych przez zdarzenia losowe czy akty wandalizmu, podkreśla PKO Leasing.

Obecnie w PKO Leasing klienci mogą skorzystać również z promocji „Zielona energia na 101 proc.”, w ramach której suma opłat wnosi 101 proc. Oferta skierowana jest do osób, których wartość instalacji fotowoltaicznej znajduje się pomiędzy 39,3 tys. zł a 179 tys. zł netto. Maksymalny okres finansowania w ramach promocji wynosi 60 miesięcy. Oferta ważna jest do 31 grudnia.

BPS Leasing – do 250 tys. zł na fotowoltaikę

BPS Leasing to kolejna instytucja umożliwiająca finansowanie m.in. paneli słonecznych za pomocą leasingu. Maksymalna wartość urządzenia, na które można otrzymać leasing to 250 tys. zł netto, na okres do 72 miesięcy. Minimalna opłata wstępna wynosi 25 proc. wartości przedmiotu. BPS Leasing umożliwia finansowanie mikroinstalacji – tzn. fotowoltaiki, której moc nie przekracza 50 kW, są to urządzenia, które nie wymagają zgłoszenia i ubiegania się o pozwolenie na budowę, podkreśla BPS Leasing.

ING Leasse – Ekoleasing

Klienci ING Lease mogą sfinansować zakup fotowoltaiki w ramach Ekoleasingu. Oferta umożliwia finansowanie na maksymalnie 250 tys. zł w okresie do 72 miesięcy. Wkład własny leasingobiorcy musi być na poziomie minimum 5 proc. wartości sprzętu.

Idea Getin Leasing – od 5 proc. wkładu

W Idea Getin Leasing klienci mogą otrzymać leasing na instalację fotowoltaiczną na okres maksymalnie 98 miesięcy. Wpłata własna powinna kształtować się na poziomie pomiędzy 5 a 45 proc. wartości przedmiotu leasingu. Klient ma możliwość wyboru sposób płacenia za leasing w formie rat równych, malejących lub sezonowych.

Oferta leasingu fotowoltaiki skierowana jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek prawa handlowego, cywilnych, jawnych oraz gospodarstw domowych.

Santander Leasing – SolarLease

Santander Leasing przygotował dla klientów ofertę finansowania (SolarLease) w ramach leasingu instalacji fotowoltaicznych. SolarLease zakłada pierwszą opłatę leasingową w wysokości 10 proc. wartości przedmiotu. Maksymalny okres finansowania wynosi 72 miesiące. Klient zawierający umowę z Santander Leasing może skorzystać z ubezpieczenia mienia i Bezpiecznej raty od nagłych wypadków.

Przedsiębiorcy zainteresowani sfinansowaniem instalacji fotowoltaicznych leasingiem mogą skorzystać również z ofert m.in. Millennium Leasing oraz Alior Leasing. Szczegółowe informacje na temat leasingu są do uzyskania podczas rozmów z doradcami.