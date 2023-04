Fotowoltaika podbije bloki? Projekt ustawy przyjął już rząd

Energa Wytwarzanie uruchomiła dwie farmy PV, wartość inwestycji to ok. 260 mln zł Energa Wytwarzanie, spółka zależna Energi z grupy Orlen, uruchomiła dwie farmy fotowoltaiczne – PV Wielbark (woj. warmińsko-mazurskie) o mocy 62 MW i PV Gryf (woj. wielkopolskie) o mocy 25 MW - podała spółka w komunikacie prasowym. Koszt inwestycji wyniósł ok. 260 mln zł.