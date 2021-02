Fotowoltaika na GPW. Spółek jest coraz więcej

Fotowoltaika jest jedną z najmodniejszych branż ostatnich lat. Wiele spółek przyniosło inwestorom wysokie stopy zwrotu, a kolejne zapowiadają giełdowy debiut.

O giełdowym boomie na fotowoltaikę pisaliśmy już w 2019 roku. Akcje wielu spółek z tej branży wtedy gwałtownie rosły, ale jak przyszłość pokazała, to był dopiero początek. I choć w międzyczasie fotowoltaika zaliczyła solidną korektę („pechowy” inwestor mógł zanotować nawet ponad 50 proc. straty), to na niektórych podmiotach w ostatnich dwóch latach dało się zarobić tysiące procent. Spółka jednak spółce nierówna i zachowania ich kursów, mimo tej samej branży, niekoniecznie się pokrywają, dlatego ważna jest odpowiednia selekcja.

Jako przybliżone zobrazowanie sytuacji całej branży posłużyć zatem może wskaźnik koniunktury rynku fotowoltaicznego tworzony przez Instytut Energetyki Odnawialnej. W ramach analizy stworzono indeks giełdowy IEO_PV, który obejmuje notowania spółek PV od początku 2019 roku. W skład indeksu wchodzą trzy firmy notowane na NewConnect: Columbus Energy, Novavis i 01Cyberaton oraz cztery spółki notowane na rynku głównym GPW: Photon Energy, ML System, Grodno i Sunex. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym firmom, które nieco się różnią pod względem prowadzonej działalności.

Notowania indeksu spółek fotowolotaicznych IEO_PV / Instytut Energetyki Odnawialnej

Columbus Energy

Columbus Energy to przede wszystkim lider mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka oferuje jednak jednocześnie rozwiązania z zakresu energii odnawialnej dla gospodarstw domowych i biznesu oraz realizuje długoterminowe inwestycje w farmy fotowoltaiczne. Jednymi ze spółek, w których udziały posiada Columbus, są również Saule (zajmujące się technologią druku atramentowego do produkcji modułów fotowoltaicznych) oraz Nexity (działające w obszarze elektromobilności).

Pomimo ok. 2 mld zł kapitalizacji (w szczytowym momencie było to nawet ponad 4,5 mld zł), spółka Columbus Energy wciąż jest notowana na rynku NewConnect. Niewykluczone, że to się wkrótce zmieni, natomiast wcześniej spółka zamierza przeprowadzić ogromną emisję akcji, o czym pisaliśmy w artykule „Nowe akcje ciążą Columbusowi”. W sumie spółka chciałaby wyemitować do 28,29 mln akcji, czyli łączna ich liczba mogłaby wzrosnąć nawet o blisko 70 proc.

Photon Energy

Nieco inną spółką jest również działający w fotowoltaice Photon Energy. Jest to firma zagraniczna, która ma swoją siedzibę w Amsterdamie oraz posiada oddziały w Europie i Australii. Photon Energy niedawno przeszedł z NewConnect na główny rynek GPW, a ponadto warto pamiętać, że jest on również notowany na czeskiej giełdzie.

Photon Energy skupia się na dużych farmach fotowoltaicznych, a nie na mikroinstalacjach, jak do tej pory Columbus Energy. Ponadto, choć Photon również prowadzi pewne projekty w Polsce, to działanie w różnych państwach sprawia, że nie jest on uzależniony od sytuacji tylko na jednym rynku. W ostatnim czasie spółka ta zaczęła się także koncentrować na rozwoju technologii oczyszczania wody.

ML System

Jeszcze innymi obszarami fotowoltaiki zajmuje się ML System. Spółka wyróżnia się tym, że skupia się na tworzeniu własnych technologii, a w jej ofercie poza tradycyjnymi panelami fotowoltaicznymi znajdują się również dużo bardziej zaawansowane produkty łączące w sobie cechy materiałów budowlanych oraz elektrowni. Więcej na temat jej działalności można dowiedzieć się z tekstu pt. „Jak się produkuje fotowoltaikę? „Tour de spółki” – ML System” oraz oglądając grudniowy webinar m.in. z Dawidem Cyconiem, prezesem spółki.

Ostatnio na temat ML System zrobiło się szczególnie głośno nie ze względu na fotowoltaikę, a z powodu poinformowania o stworzeniu urządzenia do wykrywania koronawirusa z oddechu. Choć samo urządzenie ma być dopiero testowane, to obecność na jego prezentacji prezydenta Andrzeja Dudy wywołała chwilową euforię na akcjach spółki.

Grodno

Kolejną firmą w naszym zestawieniu jest Grodno. Jest to jeden z czołowych dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych w Polsce. Oferta obejmuje rozwiązania z sektora automatyki, fotowoltaiki, oświetlenia oraz klimatyzacji. Fotowoltaika nie jest zatem jedynym obszarem działalności spółki.

Grodno swoją strategię na najbliższe pięć lat opiera jednak w znacznej mierze na rozwoju rynku OZE. Podstawowym obszarem, na którym spółka ma działać, będzie rynek fotowoltaiki, ale widzi ona też potencjał w rozwoju pomp ciepła, kotłów, technik grzewczych czy stacji ładowania pojazdów i systemów zarządzania budynkami. Celem Grodna jest, by w roku obrotowym 2024/25 udział przychodów z rynku OZE stanowił 35 proc. przychodów grupy.

Sunex

Spółką związaną z fotowoltaiką jest także Sunex. Oferuje on różne rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii, wśród których są m.in. pompy ciepła, kolektory słoneczne czy też termosyfony. Około 60 proc. produkcji firmy trafia za granicę. Szansę na dalszy rozwój Sunex upatruje właśnie przede wszystkim w coraz większym zainteresowaniu energią słoneczną.

Sunex poinformował też w ostatnich dniach, że rozpoczął prace zmierzające do przejęcia od spółki Polska Ekologia części działalności związanej z realizacją zamówień publicznych, realizowanych przez jednostki samorządowe w obszarze odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika, pompy ciepła). Obecnie Sunex jest poddostawcą części urządzeń i wyposażenia dla Polskiej Ekologii, która realizuje dostawy jako wykonawca.

Spółka Kapitalizacja (w zł) Stopa zwrotu - 2 lata Columbus Energy 2 023 993 850 2464% Photon Energy 882 000 000 631% ML System 813 449 873 364% Grodno 211 500 589 159% Sunex 134 329 962 502% Novavis 69 059 375 531% 01Cyberaton 48 345 274 597% Źródło: opracowanie własne Bankier.pl, na dzień 17.02.2021

Fotowoltaiki na GPW będzie więcej

Poza opisanymi powyżej spółkami w indeksie IEO_PV znalazły się również mniejsze podmioty, takie jak Novavis i 01Cyberaton. Nie są to jednak wszystkie giełdowe przedsiębiorstwa, które mają jakiś związek z energią słoneczną. Inwestycje w fotowoltaikę przeprowadzają chociażby takie spółki jak Orlen, Tauron, czy nawet Ciasteczka z Krakowa (dziś występujące pod nazwą Solar Innovation).

Akcje tego ostatniego były przykładem jednego z najbardziej dynamicznych wzrostów po tym, jak najpierw spółka odeszła od produkcji ciastek, by niedługo później ogłosić wejście w fotowoltaikę. Po gwałtownych wzrostach nastąpiły jednak jeszcze szybsze spadki, co powinno być ostrzeżeniem dla inwestorów.

Spółek od fotowoltaiki na giełdzie będzie jeszcze przybywać. Wiele z zapowiadanych debiutów na obecny rok to właśnie firmy z tej branży, o czym więcej pisaliśmy w tekście pt. „Debiuty na GPW w 2021 r. Fotowoltaika, biotechnologia i inne”.

Modna branża nie zawsze oznacza sukces

Inwestycja w fotowoltaikę możliwa jest zatem nie tylko poprzez zamontowanie jej na dachu, a ewentualne dochody można uzyskać również jako akcjonariusz. Na modnych branżach stara się jednak korzystać wielu i z pewnością nie każda z tych spółek odniesie sukces, o czym zawsze należy pamiętać.

Jako przykład niech posłuży tutaj gamedev. W ostatnich latach, mimo giełdowej hossy na producentach gier, to zdarzały się również spektakularne porażki. Jedną z nich jest Macro Games, który znalazł się w naprawdę bardzo poważnych tarapatach. Spółka doczekała się licznych upomnień od GPW i od wielu miesięcy zawieszony jest obrót akcjami. W związku z tym, mimo wybrania teoretycznie dobrej branży, jej akcjonariusze zostali praktycznie z niczym.