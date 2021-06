Zmiany w przepisach dot. fotowoltaiki. Jest apel do premiera

fot. showcake / / Shutterstock

Polski Alarm Smogowy sprzeciwia się likwidacji opustów dla prosumentów, którą zaproponował resort klimatu. W liście wysłanym w czwartek do premiera Mateusza Morawieckiego PAS zaapelował o rezygnację z tego planu.

Polski Alarm Smogowy (PAS) wystosował w czwartek list do premiera Mateusza Morawieckiego. W piśmie organizacja sprzeciwia się likwidacji opustów, dzięki którym prosumenci mają możliwość w sposób barterowy (bezgotówkowa, polegająca na wzajemnej wymianie towarów lub usług-PAP) odzyskać do 80 proc. wyprodukowanej energii. Likwidację tego systemu od 1 stycznia 2022 r. zaproponowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

„Apelujemy do Pana Premiera o utrzymanie, w najbliższych latach, systemu opustów, dla gospodarstw domowych, które decydują się na ogrzewanie elektryczne bądź pompę ciepła. Takie rozwiązanie przyczyni się do przyspieszenia działań zmierzających do rozwiązania problemu zanieczyszczeń powietrza w Polsce” – czytamy w liście PAS do premiera.

Projektowane przez resort klimatu zmiany – według PAS – utrudnią walkę o czyste powietrze i są „ciosem w kilka milionów gospodarstw domowych, które w najbliższych latach planują zamontować fotowoltaikę na dachu”. Jak podkreślili autorzy listu, fotowoltaika jest atrakcyjna, ponieważ zapewnia tańszą energię elektryczną.

W liście do premiera zwrócono uwagę, że w ostatnim czasie wiele gospodarstw domowych zdecydowało się na inwestycję w przydomową produkcję energii elektrycznej; sukcesem okazał się też program Mój Prąd oraz możliwość skorzystania z termomodernizacyjnej ulgi podatkowej. „Połączenie tych instrumentów z systemem opustów spowodowało, że liczba prosumentów sięga już pół miliona” – napisał PAS.

Organizacja przywołała wyniki badania Sunday Polska, zgodnie z którymi 67 proc. właścicieli domów jednorodzinnych planuje instalacje fotowoltaiczne w najbliższych trzech latach – grupa ta obejmuje 3,7 miliona gospodarstw domowych, w których mieszka ok. 10 milionów osób.

„Rozwój przydomowej fotowoltaiki ma zasadnicze znaczenie dla walki o czyste powietrze. Już teraz w ramach programu Czyste Powietrze 20 proc. beneficjentów decyduje się na wymianę starego kotła na paliwa stałe (węgiel, drewno) na pompę ciepła” – czytamy w liście do premiera. „Do wejścia w życie zmian możemy spodziewać się tłumów chętnych, żeby zamontować panele fotowoltaiczne. Natomiast po 1 stycznia 2022 r. istnieje poważne ryzyko, że wiele firm, które weszło niedawno na rynek paneli fotowoltaicznych, zacznie bankrutować. Do końca roku możemy spodziewać się dalszego boomu w instalacjach fotowoltaicznych, a z początkiem przyszłego roku może nastąpić gwałtowne załamanie na tym rynku" – ocenił lider Polskiego Alarmu Smogowego Andrzej Guła.

Koniec systemu opustów dla prosumentów pojawił się w nowym projekcie zmian Prawa energetycznego i ustawy o OZE. Dokument zakłada też m.in., że prosumenci wchodzący na rynek po 2021 r. otrzymają możliwość sprzedaży tzw. sprzedawcy zobowiązanemu całości nadwyżek energii elektrycznej po średniej cenie rynkowej z poprzedniego kwartału. Inne podmioty niż sprzedawcy zobowiązani będą mogły jednak zaoferować inne, lepsze warunki sprzedaży.

W projekcie, implementującym unijną dyrektywę 2019/944, przewidziane jest również m.in., że od 2026 r. odbiorca energii elektrycznej będzie mógł w ciągu 24 godzin zmienić sprzedawcę. Gospodarstwa domowe oraz małe firmy będą miały darmowy dostęp do porównywarki ofert sprzedaży.(PAP)

