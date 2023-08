Fotografia z aresztu nie zaszkodziła Trumpowi. Może liczyć na spore poparcie

SONDAŻ Większość Amerykanów uważa, że Trump powinien pójść do więzienia w razie uznania go za winnego Większość Amerykanów uważa, że Donald Trump jest winny zarzucanych mu przestępstw i jeśli zostanie skazany powinien pójść do więzienia - wynika z opublikowanego w piątek sondażu Ipsos dla Politico. Większość opowiada się też za przeprowadzeniem procesu przed wyborami w listopadzie 2024 r.