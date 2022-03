Forum Gdańsk pod lupą prokuratury po zawiadomieniu przez posła Płażyńskiego

fot. Adam Chełstowski / / FORUM

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku wszczęła śledztwo w sprawie budowy Forum Gdańsk. Śledczy zamierzają sprawdzić, czy przy budowie kompleksu handlowego w centrum miasta doszło do wyrządzenia gminie "szkody majątkowej w wielkich rozmiarach". Zawiadomienie do prokuratury złożył w tej spawie poseł PiS Kacper Płażyński.

"Liczę, że dowiemy się, dlaczego Gdańsk oddał wielki teren w samym sercu miasta, w zamian otrzymując połowę jednego budynku wartą ok. 18 mln zł. Cieszę się, że wreszcie zostaną sprawdzone wszystkie dokumenty dotyczące tej inwestycji – także te, do których nam, mieszkańcom miasta, dotąd blokowano dostęp" - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Kacper Płażyński.

Dodał, że ma nadzieję, "że śledztwo zostanie przeprowadzone rzetelnie i sprawnie a władze Gdańska dotrzymają obietnicy pełnej współpracy z organami ścigania".

W zawiadomieniu o wszczęciu śledztwa, Prokuratura Okręgowa w Gdańsku napisała: "(...) postanowieniem prokuratora z dnia 14.03.2022 r. zostało wszczęte śledztwo w sprawie podejrzenia wyrządzenia Gminie miasta Gdańsk szkody majątkowej w wielkich rozmiarach w okresie od 18.05.2012 r. do 08.02.2022 r. w Gdańsku przez osoby podejmujące w imieniu pokrzywdzonego decyzję o zawarciu Umowy Spółki Forum Radunia Sp. z o.o. do zagospodarowania Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku, do której Gmina Miasta Gdańsk wniosła wkład niepieniężny o wartości 114 371 000 obejmujące 49% jej udziałów, a następnie umorzenie wszystkich udziałów Gminy Miasta Gdańsk w ww. spółce, tj. o czyn z art. 296 § 3 kk. "Z powyższego artykuły wynika, że jeżeli sprawca przestępstwa przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Władze Gdańska poinformowały PAP, że podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 10 lutego, o którą zabiegali radni PiS, przedstawiono wszystkie szczegóły dotyczące zagospodarowania Targu Rakowego i Siennego. "Po tej sesji przekazano też informację dla radnych, o możliwości wglądu do pełnej dokumentacji projektu. Dokumenty były wyłożone przez trzy dni 7, 9 i 10 marca - nikt z radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy byli wnioskodawcami i zabiegali o wspomniane dokumenty, nie skorzystał z możliwość zapoznania się z nimi. Jeśli zaistnieje taka potrzeba wszystkie niezbędne dokumenty zostaną również udostępnione prokuraturze" - tłumaczyła kierownik referatu prasowego UMG Izabela Kozicka-Prus.

Forum Gdańsk to kompleks handlowo-usługowy powstały kosztem ok. 900 mln zł na około 6 hektarach zlokalizowanych w samym centrum Gdańska - na terenie Targu Siennego i Targu Rakowego, przez które przebiega Kanał Raduni. Forum otwarto w końcu maja 2018 r. Inwestycja prowadzona była w formule partnerstwa publiczno-prywatnego przez miasto Gdańsk i międzynarodowy koncern Multi Development BV. Poza sklepami, restauracjami i kinami, w ramach inwestycji powstał nowy układ drogowy, w tym węzeł przesiadkowy Gdańsk-Śródmieście. (PAP)

autor: Piotr Mirowicz

