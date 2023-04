Sasin: Formalne powstanie NABE nastąpi w maju

Formalna decyzja o utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego powinna nastąpić w maju - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

"Udało nam się usunąć wszystkie ostatnie rozbieżności, które były i dotyczyły przejęcia zobowiązań wobec banków - mówimy o wydzieleniu części aktywów z podmiotów, które mają swoje zobowiązania wobec banków. Zmiany wymagały zgody sektora bankowego - wydaje się, że osiągnęliśmy moment kiedy można powiedzieć, że te sprawy zostały właściwie rozwiązane. W ciągu najbliższych tygodni - do połowy maja (...) możemy mówić, że formalnie NABE powstanie" - powiedział wicepremier Jacek Sasin podczas konferencji w Katowicach.

Poinformował, że powstanie NABE było elementem dyskusji na spotkaniu w piątek, w którym uczestniczyli prezesi spółek energetycznych oraz banków.

"Oczywiście zostaną do uregulowania inne kwestie, dotyczące choćby praw pracowniczych. (...) te kwestie będą się jeszcze toczyły, ale formalne powstanie NABE nastąpi w maju" - dodał.

Sasin: Węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki

Do czasu realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jak dodał, w dalszym ciągu 70 proc. energii w Polsce jest wytwarzane z węgla.

Sasin uczestniczył w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach w spotkaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Województwa Śląskiego poświęconemu m.in. unijnemu rozporządzeniu metanowemu.

Odniósł się też do prac prowadzonych w Parlamencie Europejskim w tej sprawie. "Rozporządzeniem, które w swojej pierwotnej treści stanowiło śmiertelne zagrożenie dla dalszego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Śmiertelne zagrożenie dla Śląska, bo w dalszym ciągu górnictwo węgla kamiennego jest ważną gałęzią przemysłu tutaj, w województwie śląskim (...) i śmiertelnym zagrożeniem dla Polski" - ocenił Sasin.

Szef MAP zapewnił, że jeszcze przez wiele lat węgiel będzie podstawą naszej energetyki. Jego zdaniem "wyeliminowanie wydobycia węgla w Polsce byłoby potężnym ciosem w nasze polskie bezpieczeństwo energetyczne".

Przypomniał, że w Polsce, mimo dużych inwestycji w odnawialne źródła energii i mimo wdrażania w życie inwestycji w obszarze energetyki jądrowej, "to w dalszym ciągu 70 proc. energii jest wytwarzane z węgla". "I tak jeszcze długo pozostanie, czy to się komuś podoba czy nie. Takie są realia. W takich realiach żyjemy. Inwestycje wymagają nie tylko wielkich pieniędzy, ale wymagają również czasu. Do czasu realizacji tych inwestycji, węgiel będzie stanowił podstawę polskiej energetyki" - wskazał Sasin.

Wicepremier przypomniał, że w zmienianej Polityce Energetycznej Polski do 2040 r. wskazywane jest, że do czasu uruchomienia nowych źródeł energii, energia będzie wytwarzana w Polsce również z węgla. "W związku z tym, muszą funkcjonować również kopalnie węgla kamiennego. Ponieważ byłoby czymś absolutnie nieracjonalnym, abyśmy doprowadzili do zamknięcia kopalń w Polsce, a jednocześnie musieli ten węgiel importować zza granicy do polskiej energetyki. To byłaby polityka nieracjonalna i taką politykę odrzucamy" - podkreślił.

Dodał, że w najbliższym czasie będą rozstrzygane kwestie dotyczące rozporządzenia metanowego na forum Parlamentu Europejskiego.

