Flaga w każdej gminie. Minister: Rząd nie wycofał się z projektu

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

Kancelaria Premiera obiecała każdej gminie maszty i biało-czerwone flagi, projekt miał być finansowany z pieniędzy na walkę z Covid-19; sekretarz stanu w Kancelarii Premiera Marek Zagórski zapewnia, że rząd nie wycofał się z projektu, ale go przesunął - pisze w piątek "Rzeczpospolita".

Gazeta przypomniała, że patriotyczny projekt „Pod biało-czerwoną", który miał upamiętnić „zwycięstwo wojsk Rzeczypospolitej nad armią bolszewicką w Bitwie Warszawskiej 1920 roku" został przez premiera Mateusza Morawieckiego ogłoszony pod koniec sierpnia 2020 r. Jak podkreśliła, premier obiecał, że dofinansuje każdej z 2,5 tys. gmin w Polsce kupno masztów i biało-czerwonych flag. Zgodnie z regulaminem poza uczczeniem setnej rocznicy i ich bohaterów projekt miał „zjednoczyć nasz kraj i jego mieszkańców".

"Problem w tym, że zgodnie z lipcową uchwałą Rady Ministrów sfinansowanie projektu (do dziś Kancelaria Premiera nie oszacowała kosztów zakupu masztów i flag) wpisano do Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, który miał realizować zadania inwestycyjne przez jednostki samorządu terytorialnego. Sprawa wywołała kontrowersje (także dlatego, że z powodu pandemii polski budżet zanotował rekordowy deficyt), w efekcie pod koniec listopada Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą poprzednią uchwałę. Wycofano program +Pod biało-czerwoną+ z możliwości sfinansowania go ze środków przeznaczonych na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie Covid-19." - czytamy w dzienniku.

Gazeta przypomina, że gmina mogła otrzymać maszt i flagę od premiera (ma być eksponowana w centralnym miejscu gminy) w zamian za głosy mieszkańców. I tak dla gmin do 20 tys. mieszkańców wystarczyło 100 głosów, dla gminy ze 100 tys. mieszkańców – 1000 głosów. "W trzech gminach, które osiągną największą procentowo liczbę głosów w stosunku do liczby mieszkańców gminy, przewidziany jest udział Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w uroczystości zawieszenia flagi na maszcie" – zapisano w projekcie.

W akcji, która miała zakończyć się w Dzień Niepodległości, wzięło udział 1339 gmin – z rankingu poparcia wynika, że akcja premiera odniosła sukces w niewielkich gminach. Najwięcej, bo 14 001, głosów oddano w podlaskiej gminie Stawiski, 10 634 głosy w zachodniopomorskim Czaplinku i gminie Miejsce Piastowe (Podkarpacie) – 9325. Termin oddawania głosów został przedłużony do końca roku. Marek Zagórski, jak wskazuje gazeta, przyznał w odpowiedzi na pytania opozycji, że było to spowodowana prośbami „gmin, które zgłaszały ograniczone możliwości promocji projektu ze względu na obecną sytuację epidemiczną".

Witold Zembaczyński, poseł KO, podkreśla w rozmowie z Rzeczpospolitą, że jego zdaniem rozbudzanie „nowoczesnego patriotyzmu" ma sens. "Oczywiście wielkim błędem była chęć finansowania projektu z pieniędzy na walkę z pandemią. Ale sam pomysł premiera będę popierał, bo budowanie patriotyzmu wśród zwykłych Polaków pozwoli odbić go z monopolistycznych rąk Zjednoczonej Prawicy. Widziałem to w USA. Tam demonstrowanie miłości do kraju jest czymś powszechnym" – mówi gazecie poseł. "Jego zdaniem to jednak za mało. Poseł chce przeforsować projekt ustawy o ochronie flagi UE - +by była chroniona w Polsce tak samo jak godło i flaga biało-czerwona+" - czytamy w gazecie.

Według gazety Zagórski zapewnia, że rząd nie wycofał się z projektu, ale go przesunął. Nadal jednak nie wie, ile będzie on kosztował. "Kwota będzie znana w 2021 roku. Priorytetem Rządu RP jest obecnie niwelowanie negatywnych skutków pandemii COVID-19, dlatego też projekt będzie realizowany w 2021 roku" – podkreśla w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Zagórski. (PAP)

