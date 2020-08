Fitch zmienił perspektywę ratingu Turcji na negatywną

fot. Osman Orsal / FORUM

Agencja Fitch potwierdziła w piątek ocenę wiarygodności kredytowej Turcji na poziomie "BB-", ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną - poinformował Fitch w komunikacie.

Powodem zmiany perspektywy ratingu jest znaczne obniżenie rezerw walutowych, niska wiarygodność polityki monetarnej, co spowodowało, że w ocenie agencji doszło do zwiększenia ryzyka związanego z finansowaniem zewnętrznym.

Fitch jednocześnie utrzymał rating Turcji na poziomie "BB-", trzy stopnie poniżej poziomu inwestycyjnego.

Dla porównania rating Polski to "A-", sześć poziomów powyżej tureckiego.

Według Fitch Turcja dokonywała "dużych interwencji walutowych w obronie liry". Agencja uważa, że interwencje osłabiły wiarygodność tureckiej polityki monetarnej. Jednym z powodów zmiany perspektywy ratingu był także spadek realnych stóp procentowych i powiększający się deficyt na rachunku obrotów bieżących.

Mimo interwencji banku centralnego na rynku w połowie sierpnia za dolara trzeba było zapłacić 7,4 liry, najwięcej w historii.

Od lipca 2019 roku do maja 2020 roku turecki bank centralny obniżał stopy procentowe dziewięć razy z rzędu, łącznie o 1.575 pb. Na ostatnim, czwartkowym bank posiedzeniu utrzymał benchmarkową stopę repo na poziomie 8,25 proc. Oznacza to spadek realnych stóp procentowych z 8,3 proc. na początku serii obniżek do -3,5 proc. obecnie.

Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł w I półroczu 2020 roku 19,7 mld dolarów, wobec nadwyżki w wysokości 8,7 mld dolarów w 2019 roku. Według Fitch w II połowie roku saldo rachunku obrotów bieżących poprawi się i na koniec roku wyniesie -3,2 proc. PKB.

Według agencji Bloomberg rezerwy walutowe Turcji wynosiły 14 sierpnia 45,4 mld dolarów, wobec 81,2 mld dolarów na koniec zeszłego roku. Z prognoz ekonomiostów ankietowanych przez Bloomberg wynika, że w tym roku turecka gospodarka skurczy się o 4 proc. (PAP Biznes)

tj/