Fitch: weto Polski ws. praworządności nie miałoby od razu wpływu na rating

Tusk: Nie chcę, żeby Kaczyński wyprowadził Polskę z Unii. To my musimy go zastopować

Jesteśmy w punkcie dramatycznie niebezpiecznym dla Polski - ocenił w rozmowie z "Newsweekiem" b. premier, obecnie szef Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. "Nie chcę, żeby Kaczyński wyprowadził Polskę z Unii, ale to my musimy go zastopować" - dodał.