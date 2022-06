Pepco Group miało w I poł. 2021/22 347 mln euro bazowej EBITDA, wzrost o 7,3 proc. rdr (opis)

Pepco Group miało w pierwszym półroczu zakończonym 31 marca 2022 r. 347 mln euro bazowej EBITDA, co oznacza wzrost o 7,3 proc. rdr - podała spółka w raporcie. W kwietniu grupa szacowała, że EBITDA bazowa za I półrocze wyniesie 342-350 mln euro. Grupa podwyższa cel otwarć do ok. 450 nowych sklepów netto w tym roku.