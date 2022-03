Fitch obniżył rating Rosji do "C"

Niemcy: wstrzymanie importu rosyjskiej ropy wprowadziłoby chaos

Natychmiastowe wstrzymanie importu ropy z Rosji do Niemiec wprowadziłoby chaos na uliach i uniemożliwiłoby komunikację - powiedziała we wtorek minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock w programie Bild Live. Dodała jednak, że Putin musi być maksymalnie izolowany i trzeba zrobić wszystko, by zatrzymać wojnę na Ukrainie.