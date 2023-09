Fitch obniża prognozę wzrostu PKB Polski w '23

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2023 r. do 0,4 proc. z 0,7 proc., a na 2024 r. do 2,5 proc. z 2,8 proc. - wynika z najnowszego raportu agencji. Fitch prognozuje dalsze cięcie stóp proc. przez RPP - do 5,50 proc. na koniec br. i do 5,0 proc. na koniec 2024 r.

fot. Savostyanov Sergei / / TASS

"Spodziewamy się, że gospodarka Polski urośnie o 0,4 proc. rdr w tym roku, niżej niż 0,7 proc. wg prognoz z czerwca. Odbudowa konsumpcji prywatnej, po spadku inflacji, powinna wspierać stopniowe odbicie aktywności w końcówce 2023 r. i w 2024 r. Akcja kredytowa dla firm gwałtownie spowalnia, co jest wiedzione spadkami kredytów inwestycyjnych i obrotowych" - napisano w raporcie.

Ekonomiści agencji oczekują spadku CPI w Polsce do 8 proc. na koniec br., 5,0 proc. na koniec 2024 r. i 4,0 proc. na koniec 2025 r.

Wg Fitch stopy procentowe w Polsce mogą do końca roku obniżyć się o kolejne 50 pb. do 5,50 proc. dla stopy referencyjnej. W całym 2024 r. i 2025 r. Fitch spodziewa się obniżek po 50 pb. rocznie, do 5,0 proc. i 4,50 proc. na koniec okresu.

"NBP sygnalizował, że może obniżyć stopy procentowe, gdy inflacja spadnie na jednocyfrowe poziomy, ale potem zaskoczył rynki finansowe dużą 75-pb. obniżką na początku września, gdy inflacja (odczyt za sierpień) nadal przekraczała 10 proc. Taki ruch sugeruje większą pewność banku centralnego co do przebiegu ścieżki inflacji i większe obawy o perspektywy wzrostu" - ocenia agencja.

Wobec mocnej deprecjacji w reakcji na dużą obniżkę stóp we wrześniu Fitch zrewidował prognozę USD/PLN na koniec 2023 r. do 4,50 z 4,30.

Poniżej tabela z aktualnymi prognozami.

2023 2024 2025 PKB 0,4 2,5 3,2 Spożycie prywatne -1,3 3,1 3,6 Inwestycje 5,1 2,8 3,1 CPI (koniec okresu) 8,0 5,0 4,0 Stopy procentowe (koniec okresu) 5,5 5,0 4,5 USD/PLN (koniec okresu) 4,5 4,5 4,5

(PAP Biznes)

