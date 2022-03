Fitch obniża prognozę wzrostu PKB Polski w '22 i '23 do 3,3 proc.

fot. Brendan McDermid / / Reuters

Agencja ratingowa Fitch obniżyła prognozę wzrostu PKB Polski w 2022 r. do 3,3 proc. z 4,3 proc., a na 2023 r. do 3,3 proc. z 3,5 proc. - wynika z raportu agencji. Według Fitch RPP podniesie stopę referencyjną do 5,0 proc. i utrzyma ją na tym poziomie co najmniej do końca 2023 r.

"Tuż przed wybuchem wojny dane z Polski pokazały mocną gospodarczo końcówkę 2021 r. ze wzrostem PKB 1,7 proc. kdk. (...) Wojna prawdopodobnie wpłynie jednak na zaufanie w biznesie i zwiększy niepewność, co skutkować będzie niższymi inwestycjami krajowymi. Szok inflacyjny obniży również realne dochody. Widzimy wzrost gospodarczy w bieżącym i przyszłym roku na poziomie 3,3 proc., wobec 4,3 i 3,5 proc. poprzednio" - napisano.

"Gdy napięcia geopolityczne zelżeją złoty powinien nieco się umocnić, co pozwoli ograniczyć inflację w 2023 r., wraz ze spadkiem cen ropy. W odpowiedzi na rosnącą presję inflacyjną NBP podwyższył główną stopę do 3,5 proc. w marcu i zasygnalizował dalsze zacieśnienie w kolejnych miesiącach. Prezes Glapiński zasugerował, że stopy mogą wzrosnąć powyżej 4-4,5 proc., pomimo niepewności wykreowanej przez wojnę w Ukrainie. Nasza prognoza zakłada docelową stopę na poziomie 5,0 proc. w dalszej części 2022 r." - dodano.

Poniżej prognozy Fitch wybranych wskaźników makro dla Polski.

2022 2023 PKB 3,3 3,3 Konsumpcja prywatna 3,2 3,8 Inwestycje 2,1 4,1 CPI (na koniec okresu) 10 6,5 Stopa proc. (na koniec okresu) 5 5 USD/PLN (na koniec okresu 4,25 4

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody's - na poziomie "A2". Rating Polski według Fitch i S&P to "A-", jeden poziom niżej niż Moody's. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Na 1 kwietnia S&P Global Ratings zaplanował pierwszy w bieżącym roku przegląd oceny kredytowej Polski. (PAP Biznes)

tus/ osz/