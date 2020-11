Fiskus rusza tropem dochodów z kryptowalut

FORUM

Obowiązujące od dwóch lat zasady opodatkowania wirtualnych pieniędzy się nie sprawdziły. Pomóc w poborze podatku mają przepisy, nad którymi pracują resort finansów i OECD - pisze poniedziałkowy "Dziennik Gazeta Prawna".

DGP podaje, że jak wynika z projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej i innych ustaw, do którego dotarła gazeta, Ministerstwo Finansów chce, aby nie tylko urzędy celno-skarbowe, lecz także skarbowe mogły występować do banków o udostępnienie informacji dotyczących dochodów z kryptowalut. "Co więcej, urzędnicy będą mogli o to wnioskować już wtedy, gdy postępowanie toczy się w sprawie, a nie jak dotychczas przeciw konkretnej osobie" – mówi DGP Jakub Wirski, doradca podatkowy z Gardens Tax & Legal. "Zainteresowanie fiskusa będzie więc dotyczyć znacznie większej liczby transakcji niż dotychczas" – przestrzega na łamach gazety ekspert.

Jak dodaje DGP, jeszcze ważniejszą zmianę dotyczącą dochodów z kryptowalut szykuje Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Organizacja chce, aby skarbówki na całym świecie zbierały informacje o transakcjach realizowanych na ich terytorium przez giełdy kryptowalutowe i wymieniały się takimi danymi z kolegami z zagranicy. "Miałoby to odbywać się automatycznie, w ramach standardu CRS (ang. Common Reporting Standard), który Polska i inne państwa stosują już dziś do pozyskania informacji o dochodach ukrywanych za granicą na kontach bankowych. OECD planuje przedstawić zmodyfikowany o takie informacje standard CRS już w 2021 r." - pisze gazeta

Z niedawno opublikowanego raportu OECD wynika bowiem, że jest problem z wyciekającymi z tradycyjnego systemu podatkowego dochodami z kryptowalut. Dotyczy to również Polski - podaje DGP. (PAP)

