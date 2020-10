Fiskus nie będzie pobierał podatku od fundowanych pracownikom szczepień na grypę

fot. LookerStudio / Shutterstock

Ministerstwo Finansów planuje zaniechanie poboru podatku od wartości szczepień przeciw grypie, które są finansowane np. pracownikom przez pracodawców - wynika z projektu przygotowanego w resorcie finansów.

Resort finansów wyjaśnia w uzasadnieniu dokumentu opublikowanego w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji, że projekt zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od wartości nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień ochronnych przeciw grypie.

Wyjaśniono, że Ordynacja podatkowa pozwala ministrowi finansów zdecydować, w drodze rozporządzenia, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, o zaniechaniu poboru podatków - w całości lub w części. Konieczne jest określenie rodzaju podatku, okres, w którym następuje zaniechanie i grupy podatników, których to dotyczy.

"W obecnym stanie prawnym, w sytuacji gdy powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym profilaktycznej opieki zdrowotnej niezbędnej z uwagi na warunki pracy) lub zalecanych szczepień ochronnych, nie nakładają na dany podmiot (np. pracodawcę, zleceniodawcę) obowiązku poniesienia kosztów przeprowadzenia szczepień ochronnych w odniesieniu do zatrudnianych osób, to fakt sfinansowania tego rodzaju świadczenia przez firmę, oznacza powstanie u osoby fizycznej przychodu w postaci nieodpłatnego świadczenia (...)" - wskazuje MF.

Oznacza to, że jeżeli np. pracodawca sfinansuje pracownikowi szczepienie przeciw grypie, po stronie pracownika powstaje przychód ze stosunku pracy lub stosunków pokrewnych. Przychód taki podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. według stawki w wysokości 17 proc. w odniesieniu do podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 85 tys. 528 zł oraz stawki w wysokości 32 proc. w odniesieniu do nadwyżki ponad tę kwotę.

"Wejście w życie projektowanego rozporządzenia zmieni ten stan rzeczy. Na podstawie rozporządzenia wartość nieodpłatnych świadczeń z tytułu szczepień przeciw grypie, o których mowa w projektowanych przepisach, nie będzie rodziła obowiązku zapłaty podatku, a podatek wcześniej zapłacony zostanie zwrócony podatnikowi (co do zasady w rozliczeniu rocznym)" - napisano w uzasadnieniu.

Według MF korzyść z tego rozwiązania odczują zarówno pracownicy, którym szczepienie przeciw grypie sfinansuje pracodawca, jak i zleceniobiorcy, którzy otrzymają je od zleceniodawcy: członkowie rad nadzorczych od firm, emeryci od byłych zakładów pracy, czy członkowie związków zawodowych np. od organizacji związkowych.

Nieodpłatne świadczenie z tytułu szczepień przeciw grypie obejmuje koszt: badania kwalifikacyjnego, szczepionki, przeprowadzenia szczepienia oraz konsultacji specjalistycznej. Podatek nie będzie pobierany także wtedy, gdy szczepienia są realizowane w ramach tzw. pakietów medycznych kupowanych przez firmy pracownikom.

"W tym przypadku zaniechaniem objęta będzie wartość świadczenia do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł. Oznacza to, że opodatkowaniu będzie podlegać jedynie nadwyżka ponad kwotę 100 zł rocznie" - tłumaczy MF.

Resort proponuje, aby zaniechanie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołany będzie ogłoszony na obszarze Polski stan epidemii w związku z COVID-19. Przewidziano jednodniowe vacatio legis - rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Autor: Marcin Musiał