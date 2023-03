Fiskus już wie więcej o naszych podatkach. Notariusze nie są zadowoleni

Od kilku dni notariusze muszą przesyłać skarbówce wypisy aktów notarialnych związanych nie tylko z PCC oraz podatkiem od spadków i darowizn, lecz także z innymi podatkami, takimi jak dochodowy i VAT - pisze w środę "Dziennik Gazeta Prawna".

Jak wskazuje gazeta, od 1 marca 2023 r. notariusze muszą przesyłać elektronicznie wypisy sporządzonych przez siebie aktów notarialnych do Centralnego Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN). Mają na to siedem dni. Dotychczas przesyłali te dokumenty do urzędów skarbowych w formie papierowej.

"Rozszerzył się także zakres transakcji, o których notariusz musi poinformować Krajową Administrację Skarbową" – powiedział "DGP" Szymon Kołodziej, rzecznik prasowy Krajowej Rady Notarialnej. Wyjaśnił, że są to nie tylko czynności podlegające podatkowi od spadków i darowizn oraz podatkowi od czynności cywilnoprawnych (których notariusz jest płatnikiem), lecz także inne czynności, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.

Według dziennika notariusze zapowiadają na forach internetowych, że w takim razie będą przesyłać do CREWAN wypisy wszystkich aktów notarialnych. Nie zamierzają analizować, czy dana transakcja ma wpływ na zobowiązania podatkowe, czy nie ma. Nie chcą też ponosić odpowiedzialności za ewentualny błąd.

Ministerstwo Finansów zapewniło dziennik, że nie potrzebuje wypisów wszystkich aktów notarialnych, bo wiele z tych informacji ma już w swoich bazach. Robert Michalski, zastępca dyrektora departamentu zwalczania przestępczości ekonomicznej w MF, zapowiedział w rozmowie z "DGP", że resort zamierza wraz z Krajową Radą Notarialną stworzyć listę aktów notarialnych, których wypisy będą trafiały do CREWAN. Michalski podkreślił, że notariusze będą wysyłać do KAS niewiele więcej wypisów aktów notarialnych niż dotychczas. Około 99 proc. będą to sprawy związane z PCC i podatkiem od spadków i darowizn – dodał.(PAP)

