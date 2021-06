"Fishing Clash" zatwierdzone przez chińskiego regulatora rynku gier

/ Ten Square Games

Poniedziałek przyniósł długo wyczekiwaną decyzję dla akcjonariuszy Ten Square Games. Gra polskiego studia - "Fishing Clash" - została zatwierdzona w poniedziałek przez chińskiego regulatora rynku.

W poniedziałek regulator opublikował na stronie internetowej listę 43 nowych zatwierdzonych gier zagranicznych producentów i wśród nich znalazł się także "Fishing Clash" - podał PAP Biznes. Inwestorzy zareagowali entuzjastycznie na tę informację, notowania producenta gry skoczyły o ponad 10 proc.

Warto dodać, że to finał bardzo długiego procesu. Ten Square Games podpisało umowę dotyczącą dystrybucji gry w Chinach z NetEase jeszcze w 2018 roku. - Umowa z NetEase jest pierwszym, ważnym krokiem na drodze wejścia Ten Square Games do Chin, które są obecnie największym rynkiem gier na świecie i w którym największy udział ma segment gier mobilnych. Na rynku chińskim warunkiem oferowania gier zagranicznych producentów jest otrzymanie rządowej licencji na dystrybucję. Proces przyznania licencji jest zależny od wielu zewnętrznych czynników i nie mamy gwarancji, że NetEase uzyska licencję, która jest niezbędna do dystrybucji gry Fishing Clash w Chinach. Równocześnie rozpoczęliśmy przygotowania do dopasowania gry Fishing Clash do potrzeb i gustu chińskiego gracza, tak aby być gotowym do dystrybucji, gdy licencja zostanie przyznana” – mówił wówczas Arkadiusz Pernal, wiceprezes zarządu Ten Square Games.

Temat licencji wracał wielokrotnie w dyskusjach dotyczących spółki. - Z naszej strony zrobiliśmy wszystko co mogliśmy. Czekamy cierpliwie na ostateczną decyzję - mówił jeszcze w listopadzie 2020 roku Maciej Zużałek. Cierpliwość w końcu jednak została nagrodzona.