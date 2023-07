Firmy z tych województw są najbardziej zadłużone

Najsumienniej z kontrahentami rozliczają się firmy z woj. świętokrzyskiego, podlaskiego i lubelskiego – wynika z rankingu rzetelności przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę. Najgorszą ocenę otrzymali przedsiębiorcy ze Śląskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Mazowieckiego.

Aby zweryfikować rzetelność przedsiębiorstw w poszczególnych województwach Rzetelna Firma i Krajowy Rejestr Długów zbadali firmy pod względem: zadłużenie w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) w przeliczeniu na 1000 firm w nim działających, średniego zadłużenia przypadającego na jednego dłużnika, oraz odsetek dłużników w danym województwie w stosunku do wszystkich zarejestrowanych tam firm - wyjaśniła PAP ekspertka Rzetelnej Firmy Katarzyna Starostka. "Na podstawie tych kryteriów przyznane zostały punkty - im mniejsze zaległości, tym więcej punktów i wyższa pozycja danego regionu w rankingu" - dodała.

W rankingu rzetelności najwyżej znalazły się firmy z województwa świętokrzyskie (40 pkt.), podlaskiego(40 pkt.) oraz lubelskiego (38 pkt). Najgorzej natomiast wypadły przedsiębiorstwa ze Śląskiego (11 pkt), Kujawsko-Pomorskiego (10 pkt) i Mazowieckiego (6 pkt).

Z kolei pod względem średniej zaległości w pierwszej trójce najbardziej zadłużonych znalazły się firmy z województwa: mazowieckiego (39,2 tys. zł), wielkopolskiego (37,8 tys. zł), łódzkiego (37,2 tys. zł). Najmniejsze średnie zadłużenie mają natomiast przedsiębiorstwa z zachodniopomorskiego (29,7 tys. zł), lubuskiego (30,2 tys. zł), lubelskiego (31,2 tys. zł).

Starostka zwróciła uwagę, że pod względem odsetka zadłużonych firm wpisanych do Krajowego Rejestru Długów w stosunku do wszystkich zarejestrowanych w danym województwie pierwsze miejsce zajmują firmy z Podkarpacia, wśród dłużników w bazie danych KRD jest ich 6,46 proc. Kolejne dwa miejsca należą do województwa podlaskiego oraz małopolskiego, niecałe 6,7 proc. przedsiębiorców z tych obszarów wpisana jest do rejestru zadłużonych.

Z kolei najliczniejszą grupą przedsiębiorców widniejących w KRD są firmy śląskie (10,8 proc.), następnie kujawsko-pomorskie (10,5 proc.) i dolnośląskie (10,4 proc.). Do województw z wynikiem ponad 10 proc. zalicza się też mazowieckie.

W podzielenie długu w danym województwie na 1 tys. firm tam działających najniższy wynik uzyskało województwo podlaskie (2,35 mln zł), kolejne świętokrzyskie ex aequo z podkarpackim (2,36 mln zł) oraz małopolskie (2,37 mln zł). Najgorszy wynik eksperci zanotowali w województwie mazowieckim (prawie 4 mln zł), śląskim (3,8 mln zł) i kujawsko-pomorskim (niecałe 3,8 mln zł).

"Dług w przeliczeniu na 1 tys. działających firm wzrósł we wszystkich województwach - najwięcej w Wielkopolsce, na Śląsku i Pomorzu, bo o ponad 356 tys. zł, najmniej w Lubuskiem – o niespełna 23 tys. zł" - zaznaczył prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki. Inflacja oraz rosnące koszty działalności dają się we znaki wszystkim przedsiębiorcom, odbijając się na ich płynności finansowej" - podsumował.

Dane Krajowego Rejestru Długów na koniec I półrocza 2023 r. pokazują, że najbardziej zadłużeni przedsiębiorcy mają siedzibę w województwie mazowieckim, ich nieuregulowane należności sięgają 2,1 mld zł. Zaraz po nich plasują się firmy ze Śląska, których zadłużenie sięga 1,2 mld zł. Na trzecim miejscu są wielkopolskie firmy z długiem 1 mld zł. Z kolei najmniej zadłużeni są przedsiębiorcy z województwa opolskiego - 161 mln zł. (PAP)

